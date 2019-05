Weiler, toujours engagé dans la bataille pour le titre en Série 2, n'a pas chômé et s'impose contre Berbourg (4-0) dans la première demi-finale de la Coupe FLF. Grevenmacher a également validé son ticket pour la finale en renversant Kayl-Tétange (2-1).

Sport 4 min.

Les favoris assument leur statut en Coupe FLF

Weiler, toujours engagé dans la bataille pour le titre en Série 2, n'a pas chômé et s'impose contre Berbourg (4-0) dans la première demi-finale de la Coupe FLF. Grevenmacher a également validé son ticket pour la finale en renversant Kayl-Tétange (2-1).

Par Andy Foyen

Borges, Borges, Borges

Pol Petry ne ménage pas Kevin Hoffmann, mais Weiler est parvenu à se défaire du piège berbourgeois. Photo: Michel Dell'Aiera

Dans la demi-finale entre Weiler et Berbourg, ce sont les visiteurs qui sont le mieux rentrés dans la partie. En développant un jeu très haut, les hommes d'Alberto Freitas semblaient prendre les locaux à la gorge. «On a très bien commencé la rencontre. Nous avons dominé le match et on était clairement la meilleure équipe sur le terrain», expliquait le chef d'orchestre du Berdenia.

Mais Weiler ne rompait pas et sur un service idéal de Hoffmann, Borges ouvrait le score pour les Yellow Boys. Il ne fallait pas attendre longtemps pour revoir le même Borges à la conclusion d'une action individuelle (2-0). Puis 3-0 par … Borges. En l'espace d'un petit quart d'heure, l'ancien joueur du Racing réussissait le fameux coup du chapeau et plaçait ses couleurs sur orbite. «Grâce à Glenn Borges, la situation s'est débloquée. Ses actions individuelles ont été décisives pour le résultat final», se réjouissait de son côté Jhemp de Almeida.

Revenu des vestiaires, le Berdenia tentait tout pour revenir dans le match. «On a continué à exercer une grosse pression. On avait beaucoup d'occasions et on a touché la barre et le poteau. Le ballon ne voulait pas entrer aujourd'hui», regrettait Alberto Freitas. «Je suis quand même fier de mon équipe et j'aimerais aussi remercier tous nos supporters pour leur soutien.»

En fin de rencontre, Camara donnait au score son allure définitive en inscrivant le quatrième but des locaux. Jhemp de Almeida concluait: «Cette finale est un petit bonus, parce que nous n'avons jamais été en finale. (…) La finale de la Coupe devrait se jouer un jeudi, et notre match de barrage éventuel le samedi. Ce ne serait pas sérieux. J'espère que la FLF décalera la finale.»

Max Mangen dans l'exercice du contrôle aérien sous la menace de Moritz Habscheid. Photo: Michel Dell'Aiera

Un CSG renversant

Dans l'autre demi, l'Union Kayl-Tétange se déplaçait à Grevenmacher. Défait deux fois en championnat par les Mosellans sur le score de 1-0, l'Union avait à cœur de changer la donne. Et les affaires commençaient tambour battant. Après dix minutes, sur une grossière erreur de l'axe défensif du CSG, Tony Lopes ouvrait la marque pour les visiteurs. «On a joué une belle première mi-temps. Grevenmacher n'était pas dans son match au début de la rencontre», expliquait Thierry Pott, le T2 de l'Union.

Le CS Grevenmacher est alors groggy, mais l'Union Kayl-Tétange n'en profite pas pour doubler la mise. C'est sur le score de 0-1 que les deux équipes regagnent les vestiaires. C'était le moment choisi par Alvaro Cruz pour galvaniser ses troupes. «Pendant la pause, je leur ai dit de rester calmes et qu'on allait renverser la situation», relatait-il.

Discours gagnant de la part du tacticien puisqu'au retour des vestiaires, la domination a changé de camp. Grevenmacher pense être revenu au score une première fois, avant que le but ne soit invalidé par Monsieur Da Costa. En contre-attaque, Kayl-Tétange mettait le nez à plusieurs reprises à la fenêtre, mais ne parvenait plus à tromper Jiang.

En fin de match, tout allait finalement basculer. Schott, sur coup franc, imité dans la foulée par Volcy, retournèrent tous les deux complètement la rencontre. «On a un peu perdu le fil du match en deuxième mi-temps. Mais je dois également ajouter que l'arbitre aussi. Ceci n'explique évidemment pas notre défaite. Les deux buts sont de notre faute», regrettait Thierry Pott.

Désormais certain de jouer une nouvelle saison en Division 1 l'année prochaine, le CS Grevenmacher pourra malgré tout se consoler avec cette finale de la Coupe FLF, comme l'expliquait Guy Fusenig, le président du CSG: «On a au moins une satisfaction cette saison-ci: d'être dans une finale que Grevenmacher n'a encore jamais jouée. Nous avons déjà gagné la Coupe de Luxembourg, nous avons déjà été Champion de Luxembourg, maintenant nous allons essayer de gagner la Coupe FLF», souriait-il.

Les chiffres

12. Glenn Borges était particulièrement inspiré ce mercredi soir. L'attaquant des Yellow Boys a réussi l'exploit de réaliser un hat-trick en … 12 minutes. Pourra-t-il rééditer cet exploit en finale?

3. Kayl-Tétange ne gardera pas un très bon souvenir de ses rencontres contre Grevenmacher cette saison. En effet, toutes les trois se sont soldées par des défaites sur un but d'écart. Les unionistes tenteront de changer la donne lors du prochain exercice.