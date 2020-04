Depuis son balcon de Manhattan, l'international luxembourgeois (38 sélections, 3 buts) Maxime Chanot (30 ans) évoque dans les colonnes de La Dernière Heure son vécu dans la Big Apple gagnée par l'épidémie de covid-19. Témoignage.

«Les Européens s'inquiètent plus que les New-Yorkais»

Aux Etats-Unis, le bilan de la crise du coronavirus fait état ce lundi de plus de 10.000 morts, dont plus de 4.000 pour le seul État de New York. La propagation inquiète dans ce pays gigantesque où d'aucuns redoutent une «semaine horrible» à venir. A New York, épicentre de la crise, le système de santé est «en situation de stress» faute «d'équipements et de professionnels» en nombre suffisant, d'après le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Aux premières loges, Maxime Chanot suit la situation de très près en témoin privilégié. «Je vois Central Park de ma fenêtre, et vous seriez étonné du nombre de personnes dehors. Ce n'est pas plein mais, comme il fait beau, il y a beaucoup de monde», décrit le défenseur international dans l'édition de ce lundi de La Dernière Heure.

Si, vu d'Europe, la situation apparaît comme catastrophique, le Nancéen de naissance avoue pourtant que «c'est assez paradoxal: les Européens sont plus inquiets que les New-Yorkais eux-mêmes. Après, j’évite de trop regarder la télé ici, car sinon c'est complètement anxiogène. La situation est critique, mais on ne le perçoit pas encore vraiment».

Maxime Chanot «voit de sa fenêtre le navire-hôpital sur la rivière Hudson, avec un ballet d'hélicoptères» Photo: AFP

Critique, en effet, avec un hôpital de campagne déployé en plein Central Park, les infrastructures de tennis à Flushing Meadows transformées pour accueillir des malades ou encore un navire-hôpital stationné sur la rivière Hudson. «Je vois en effet ce navire-hôpital de ma fenêtre, avec un ballet d'hélicoptères». Et le défenseur aux 38 sélections de confirmer ses propos initiaux: «on sent que la situation est grave mais je n'ai pas l'impression que cela fasse changer l'attitude des gens pour autant».

Comme pratiquement tous les autres championnats, la MLS est interrompue depuis le 12 mars. Particularité: Maxime Chanot et ses coéquipiers de New York City n'ont eu l'occasion de disputer que... deux matches début mars (deux défaites 0-1 à Columbus et à Toronto) avant d'être rattrapés par la pandémie mondiale. «On a une vraie pression de la part du club, qui nous a demandé de rester chez nous, et de ne pas rentrer dans nos pays pour les étrangers», explique Chanot.

«Tout le monde est connecté avec les entraîneurs, qui peuvent nous suivre via la vidéo» Source: New York City FC

Et comme tous ses confrères de par le monde, l'ex-Courtraisien doit pour le moment se borner à entretenir sa condition entre ses quatre murs. «Tous les matins vers 10 heures et pendant une heure et demie, le club a mis en place une séance de "bootcamp" via vidéoconférence». Mieux, «nous avons reçu un vélo, des haltères, des tapis, des élastiques. Tout le monde est connecté avec les entraîneurs, qui peuvent nous suivre via la vidéo.» Grand professionnel, le trentenaire avoue se farcir «une séance supplémentaire le soir» et aller «courir dans Central Park pendant une heure.»

