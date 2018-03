Match à sens unique, ce mardi dans la capitale kazakhe, où les Lionceaux de Manuel Cardoni se sont inclinés sur le score de 3-0. Un match devenu très compliqué dès le premier quart d’heure avec deux buts encaissés rapidement.

Les Espoirs cueillis à froid à Astana

Par Thibaut Goetz

Pour affronter le Kazakhstan dans son septième match du groupe 9 des éliminatoires de l'Euro 2019 Espoirs, Manuel Cardoni a procédé à quelques ajustements par rapport au onze aligné vendredi à Oberkorn face au Monténégro: exit Yann Matias (suspendu) et Yannis Dublin, blessé, ainsi qu'Olivier Thill, également blessé. Cédric Sacras forme donc la charnière centrale au côté de Brandenburger , et Yannick Schaus prend place dans l’entrejeu avec Belmin Muratovic. Le Messin fête d’ailleurs ses 20 ans ce mardi.

Hélas, la rencontre ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour le Luxembourg. Vorogovskiy ouvre la marque dès la dixième minute sur une passe de Sokolenko (1-0). Rebelote seulement trois minutes plus tard, et c’est encore Vorogovskiy qui punit la défense luxembourgeoise (2-0, 13e). Un premier quart d’heure véritablement cauchemardesque pour les ouailles de Manuel Cardoni. Le Luxembourg tente de réagir, mais Tinelli voit son tir contré (20e).

Prudhomme et Avdusinovic dès la reprise

Manuel Cardoni décide d’opérer deux changements au repos, et choisit Lucas Prudhomme et Kenan Avdusinovic pour suppléer respectivement Belmin Muratovic et Loris Tinelli. Prudhomme tente même rapidement sa chance, mais sans succès (46e). Malheureusement, la tendance ne s’inverse pas, et le Kazakhstan se montre toujours dangereux. Sacras concède un penalty et se voit expulser (carton jaune-rouge) après une faute sur Antipov (71e). Fedin ne se fait pas prier pour le transformer (3-0, 73e).

Le dernier quart d’heure n’apportera rien de plus à une rencontre à sens unique. Les Espoirs concèdent donc leur deuxième défaite en cinq jours, encaissant à chaque fois trois réalisations adverses.

Réaction

Manuel Cardoni: «Sans rigueur et sans discipline tactique, tu paies cash les erreurs! On n'est pas performants actuellement, on a trop perdu en terme de qualité et de substance pour rééditer les performances qui étaient les nôtres ces deux dernières années».

La fiche technique



Kazakhstan U21 – Luxembourg U21 3-0

Astana Arena, pelouse synthétique, arbitrage de M.Scherbakov (BLR) assisté de MM.Khomchenko et Romanov (BLR). Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Vorogovskiy (10e), 2-0 Vorogovskiy (13e), 3-0 Fedin (73e, s.p.)

Corners: 6 (3+3) pour le Kazakhstan U21; 2 (1+1) pour le Luxembourg U21.



Cartons jaunes: Shamshi (56e, faute sur Avdusinovic) et Vorogovskiy (63e, protestation) au Kazakhstan U21; Sacras (51e, faute sur Fedin), Ewert (63e) et Schaus (77e, faute sur Kalmuratov) au Luxembourg U21.

Carton jaune/rouge: Sacras (71e, faute sur Antipov) au Luxembourg U21.



KAZAKHSTAN U21 (4-1-4-1): Zakirov; Tursynbay (78e Sultanov), Abiken, Mazhitov (cap.), Kalmuratov; Shamshi; Sokolenko, Jumatov (76e Najaryan), Fedin (85e Bakhtiyarov), Vorogovskiy; Antipov.

Joueurs non utilisés: Shaizada, Zhagorov, Abilgazy et Abdenabi.

Sélectionneur: Talgat Baisufinov

LUXEMBOURG U21 (4-4-2): Roulez; Ewert (cap.), Brandenburger, Sacras, Da Graça; Tinelli (46e Avdusinovic), B.Muratovic (46e Prudhomme), Schaus, Couto Pinto (73e Nsidjine); Duriatti, E.Muratovic.

Joueurs non utilisés: Ottelé, O.Thill, Machado et Nsjidine.

Sélectionneur: Manuel Cardoni.