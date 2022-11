Le plus grand tennisman de l'histoire du Luxembourg, Gilles Muller, retraité des courts depuis 2018, a désormais son ouvrage biographique. Le journaliste Christophe Nadin en est l'un des deux auteurs.

Parution d'un livre

Les éclairs et tourments de Gilles Muller couchés sur papier

Il y a eu des hauts: une victoire à l'US Open Junior, des duels mémorables remportés face à André Agassi ou Rafael Nadal, deux tournois du circuit ATP sur l'étagère à trophées. Il y a aussi eu des bas: des espoirs déçus, des moments de spleen, des blessures.

La carrière du tennisman luxembourgeois Gilles Muller est riche. Elle est désormais racontée dans un livre paru aux éditions Schortgen et disponible en librairie. Le fruit d'entretiens menés par les journalistes David Thinnes, du Luxemburger Wort, et Christophe Nadin, qui collabore avec Virgule.lu. Entretien avec ce dernier, auteur de la version française de l'ouvrage biographique.

Quelle est la genèse de ce livre, intitulé Gilles Muller, gloire et douleur?

Christophe Nadin: «Il y avait un vide à combler, puisqu'on parle quand même d'un des meilleurs sportifs de l'histoire au Grand-Duché, le plus grand joueur de tennis en tout cas - ça ne fait aucun doute -, quelqu'un qui a été élu plusieurs fois sportif de l'année. C'était intéressant de coucher cela sur papier. Le tennis est un de mes sports préférés, j'ai eu l'occasion de voir Gilles jouer plusieurs fois, en Australie notamment. Ce sont des super souvenirs, de belles choses à raconter. Il y avait de la matière pour faire quelque chose de bien.»

Il a une mémoire d'éléphant. C'est assez phénoménal! Il se souvient de toutes les années, de pratiquement tous ses matches, de détails. Christophe Nadin

Vous avez travaillé à deux sur projet, avec David Thinnes. Comment s'est déroulée cette collaboration?

«L'initiative lui revient. J'avais écrit mon livre sur Frank Schleck, il m'a dit qu'il fallait qu'on s'attaque à Gilles Muller. Puis, on en avait plus parlé, avant que cela ne revienne sur la table un jour. On s'est demandé comment on allait procéder puisqu'à partir du moment où on se mettait à deux sur le projet, ça ne pouvait pas être une simple traduction. On a donc opté pour des entretiens communs avec Gilles, à trois. On a respecté le même ordre de chapitres, utilisé la même matière, mais chacun a retranscrit ces entretiens à sa façon. Ces versions française et allemande, ce sont donc le même livre tout en étant différent.»

Gilles Muller était-il partant dès le départ?

«Il a joué le jeu dès le départ, et il a surtout été d'un précieux concours parce qu'il a une mémoire d'éléphant. C'est assez phénoménal! Il se souvient de toutes les années, de pratiquement tous ses matches, de détails. Par exemple, il se rappelle exactement quand ses ennuis musculaires ont commencé, lors d'un tournoi à Vienne, sur un geste bien précis lorsqu'il va chercher un slice assez bas contre le Belge Steve Darcis. Cela nous a grandement facilité les choses.»

Gilles est quelqu'un de vraiment terre à terre, il n'a jamais pris la grosse tête. Christophe Nadin

Vous avez fait le choix d'un récit qui n'est pas linéaire, pas chronologique. Vous avez préféré mettre en exergue des faits saillants. Pourquoi?



«C'est moi qui l'ai proposé au départ. Faire un livre chronologique était pour moi la façon la plus évidente de lasser, de perdre le lecteur, car il risque de s'ennuyer. Passer un petit peu du coq à l'âne permet d'avoir des rebonds. Cette volonté de déstructurer le récit, c'est vraiment une façon de capter le lecteur.»

Christophe Nadin et Gilles Muller. Photo: DR/Anne Lommel

Au final, entre l'image que vous aviez du joueur de tennis que vous avez connu pendant sa carrière et de Gilles Muller pendant ces entretiens, y a-t-il une différence?

«C'est pas la même chose car, forcément, dans le rapport entre journaliste et un sportif de haut niveau en activité, il y a toujours des divergences de vue, le sportif n'est pas toujours d'accord sur ce que le journaliste raconte. On s'est ensuite rencontrés à la fin de sa carrière, avant de faire ce livre, puis on s'est mis à table pour les entretiens. Et ce que j'ai découvert, c'est quelqu'un qui est vraiment super accessible et très, très gentil. D'ailleurs, ça ressort un petit peu dans le livre quand un de ses entraîneurs dit qu'il était trop gentil, trop respectueux dans un monde de requins. Mais Gilles est quelqu'un de vraiment terre à terre, il n'a jamais pris la grosse tête. Il a connu des errances en début de carrière car il avait un petit peu de mal à se situer dans le tennis professionnel, il recherchait parfois trop le confort d'un retour au Luxembourg pour retrouver ses potes, pour pouvoir faire la fête. C'est un peu ce qui l'a perdu, car le talent était là. Quand on gagne l'US Open Junior, ce n'est pas par hasard.»

On note aussi, au travers des différents chapitres, une histoire un peu tourmentée, irrégulière avec le Luxembourg et la fédération...

«Il ne s'en cache pas: la Coupe Davis lui a tenu à cœur, il a joué le jeu jusqu'à un certain moment et puis il y a eu plusieurs choses qui l'ont énervé. D'abord ces tensions avec la fédération nées d'un match contre l'Italie qui aurait dû se disputer au Luxembourg et finalement inversé pour des questions d'argent et de droits télé, sans en parler aux joueurs.

Ensuite, des tensions internes à l'équipe dans le sens où Gilles avait le sentiment que quand il revenait en Coupe Davis, tout le monde disait: c'est déjà deux points assurés pour nous, et tant mieux si on en a un troisième. Il avait l'impression qu'on se reposait un peu trop sur ses épaules.

Gilles Muller à l'US Open. Photo: Archives/AFP

Enfin, plus sa carrière avançait, plus il avait des choix, parfois impopulaires à opérer et il en parle très clairement: s'il venait en Coupe Davis, il perdait deux voire trois semaines sur le circuit professionnel, donc il avait besoin de compensations financières. On sait que des petites fédérations, comme le Luxembourg, ne sont pas les plus riches... Donc oui, il y a eu des tensions, et ce n'était pas spécialement évident à gérer pour lui.»



Au final, comment a-t-il accueilli le livre?

«Il était, un peu comme moi et David Thinnes, impatient de le voir sortir. Et il est content du résultat. La preuve, c'est qu'il le défend: nous étions encore ensemble au Walfer Bicherdeeg pour le promouvoir.»

