Rafael Nadal a ajouté un douzième titre à son palmarès sur la terre battue de Roland Garros. L'Espagnol a dominé en quatre manches l'Autrichien Dominic Thiem: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

Sport

Les douze travaux d'Hercule

(AFP) - Rafael Nadal s'est offert un douzième sacre historique à Roland-Garros en battant l'Autrichien Dominic Thiem en quatre sets 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 dimanche.

Les superlatifs manquent de plus en plus pour parler de Nadal à Roland-Garros. Et son 12e sacre Porte d'Auteuil le place dans un monde à part.

Il devient le premier joueur de l'histoire, hommes et femmes confondues, a remporter douze fois le même titre majeur. A 33 ans, l'Espagnol, n°2 mondial, compte désormais dix-huit couronnes en Grand Chelem et revient à deux longueurs du record détenu par Roger Federer. Il devient aussi le 3e joueur le plus âgé de l'ère Open (depuis 1968) à remporter Roland-Garros (avec Andres Gimeno en 1972 et Ken Rosewall en 1968).

Avant Nadal, le Suédois Björn Borg détenait le record de victoires à Roland-Garros avec 6 trophées.

Face à Dominic Thiem, qui l'avait battu à Barcelone sur terre un mois avant le début de la quinzaine, l'Espagnol n'a fléchi que quelques minutes, pour céder -un peu à la surprise générale- le deuxième set.

Un moment d'inattention qui l'a sans doute piqué au vif tant les deux sets qui ont suivi ont été difficiles pour l'Autrichien, peut-être aussi fatigué par sa demi-finale terminée la veille face à Novak Djokovic.

Dominic Thiem a pourtant tout tenté en début du match, mettant une pression que Nadal a rarement connu Porte d'Auteuil. Les quarante premières minutes du match ont même par moments atteint des sommets d'intensité. Un rythme que l'Autrichien n'a pas pu tenir sur la longueur, victime d'une terrible baisse de régime après le 2e set.

Un dernier coup droit de l'Autrichien trop long a mis fin à la démonstration après trois heures de match, envoyant Nadal à terre, les bras en croix sur le court Philippe Chatrier.

«C'est vraiment incroyable. Je ne peux expliquer ma sensation. C'est un rêve pour moi. Un moment très, très spécial pour moi», a réagi l'Espagnol après sa victoire.

Héritier désigné du roi Nadal sur la terre battue, Thiem, déjà battu par Nadal l'année dernière en finale, et le seul avec l'Espagnol à avoir atteint le dernier carré depuis trois ans à Roland-Garros, devra donc attendre encore.