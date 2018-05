La 117e édition des Internationaux de France dispose cette année de trois nouveaux courts, tandis que les lauréats seront particulièrement gâtés... tout comme les battus du premier tour. Trois Luxembourgeois prennent part à l'événement, sous la direction d'un tout nouveau juge-arbitre.

Les dix chiffres de Roland Garros 2018

3

Avec Gilles Muller, tête de série n°29 dans le tableau masculin, Mandy Minella, dans le tableau final dames, ainsi qu'Eléonora Molinaro chez les Jeunes filles, les Luxembourgeois seront au nombre trois ces prochains jours à la Porte d'Auteuil. Un fait qui n'était plus arrivé depuis treize ans, lors de l'édition 2005, où Anne Kremer, sortie au premier tour par l'Italienne Silvia Farina, et Claudine Schaul, battue d'entrée par la Française Emilie Loit chez les dames, en plus de... Gilles Muller, déjà, qui subissait la loi du Russe Mikhaïl Youzhny pour sa première participation, avaient représenté le Grand-Duché.



3 (bis)



Le stade Roland Garros dispose cette année de trois nouveaux courts. Près du court central Philippe-Chatrier, deux autres terrains, le n°7 (1.500 places) et le n°9 (550 places) jouxtent le nouveau bâtiment de l'organisation et son «Village», espace dédié au business. Le court n°18 - renommé à terme n°14 - est, quant à lui, localisé à l'extrémité ouest du stade, dans le secteur du «Fonds des princes»: semi-enterré, il a une capacité de 2.153 places, devenant ainsi le quatrième plus grand court du stade en termes de capacité. Au total, ce sont donc 15 bcourts qui accueillent les rencontres, offrant une capacité globale supérieure à 37.000 places.

8

Les phases de qualification du tout nouveau tournoi d'eGaming «Roland-Garros eSeries by BNP Paribas» ont réuni huit pays participants: la Chine, l'Inde, le Brésil, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Cette compétition se dispute sur le tout nouveau jeu vidéo «Tennis World Tour». Jouée vendredi, la première finale de l'histoire a salué la victoire de l'Espagnol Carlos Che, grand fan de Rafael Nadal, sur l'Italien Lorenzo «Isniped» Cioffi.

18

Après 18 années passées comme juge-arbitre du tournoi, le Suédois Stefan Fransson, qui officiait depuis 2000 à cette tâche, cède cette année le relais au Français Rémy Azémar (44 ans), qui occupait jusque-là le poste de juge-arbitre adjoint depuis 2006.



25

Cette année, pour la première fois, les joueurs bénéficieront désormais de 25 secondes et non plus 20 entre les points. Autres nouveautés: les organisateurs ont expérimenté l'utilisation d'un chronomètre visible pour les spectateurs lors des qualifications, et le «no-let» au service sera lui appliqué pour les épreuves juniors (3-9 juin).



100

Cette édition 2018 des Internationaux de France rendra hommage à travers différentes actions (exposition, publications, oeuvres d'art, cérémonie juste avant la finale) à l'aviateur français Roland Garros, de son nom complet Eugène Adrien Roland Geoerges Garros, dont on célèbre cette année le centenaire de sa disparition (mort dans un combat aérien le 5 octobre 1918). Il a donné son nom au stade construit en 1928 pour, dans un premier temps, accueillir les épreuves de Coupe Davis.



117



On dispute cette année la 117e édition des Internationaux de France. La première s'est tenue en 1891 sur des terrains en herbe, et était réservée (jusqu'en 1924) aux joueurs français et étrangers licenciés dans des clubs français. Les deux Guerres mondiales ont provoqué des annulations du tournoi entre 1914 et 1920 d'abord, puis entre 1939 et 1946 ensuite. Ce n'est que depuis 90 ans (1928) qu'ils se déroulent dans le stade Roland Garros.

250

Ils étaient 4.000 à passer les sélections. 450 ont participé aux différents stages de formation, et seuls 250 ont été retenus pour officier sur le tournoi: les ramasseurs et ramasseuses de balles, âgés entre 12 et 16 ans, sont encadrés par une équipe de formation de 50 personnes. Les qualités retenues? Agilité, coordination, concentration, endurance, explosivité, motricité, technique du roulé et du lancé de balle, travail d’équipe et vitesse. Ils fonctionnent toujours par équipes de six sur chaque terrain.



836

Au total, sur les trois semaines consacrées à l'événement (21 mai - 10 juin), 836 matches seront disputés, qui se répartissent en 196 rencontres de qualification et 640 confrontations dans les tableaux principaux (messieurs, dames, simples et doubles, paratennis, juniors et Trophée des Légendes).



2.200.000

Le lauréat et la lauréate de l'édition 2018 de Roland Garros empocheront chacun 2,2 millions d'euros, soit 100.000 euros de plus qu'en 2017 (+4,76%), pour une dotation totale de 39,197 millions, contre 36 millions l'an passé (+19%). Chaque perdant au premier tour recevra ainsi 40.000 euros, soit 5.000 euros de plus qu'en 2017 (+14,29%).