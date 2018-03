Les huit confrontations entre les deux pays et le nombre impressionnant de buts en fin de match du Luxembourg sont au coeur des chiffres qui préfacent le match amical entre les Lions Rouges et l'Autriche ce mardi (20h30) au stade Josy Barthel.

Les dix chiffres à retenir avant Luxembourg - Autriche

Christophe Nadin Les huit confrontations entre les deux pays et le nombre impressionnant de buts en fin de match du Luxembourg sont au coeur des chiffres qui préfacent le match amical entre les Lions Rouges et l'Autriche ce mardi (20h30) au stade Josy Barthel.





1

Ville Nevalainen sera l'arbitre de la rencontre ce mardi soir. C'est la première fois que le Finlandais dirigera une équipe luxembourgeoise. Il a 33 ans.

2

Deux victoires consécutives (face à la Hongrie et à Malte) et troisième match de rang sans défaite (match nul contre la Bulgarie). Ce n'est pas tous les ans que la sélection luxembourgeoise sort une telle série. On en oublierait presque le couac suédois.

3

L'Autriche est le pays qui a donné le plus de sélectionneurs au Grand-Duché après le Luxembourg. Trois techniciens autrichiens ont entraîné l'équipe nationale il y a bien longtemps: Adolf Patek (1949-1953), Edouard Havlizek (1955) et Ernst Melchior (1969-1972).

7

Avec son septième but en sélection à Malte, Daniel Da Mota a rejoint notamment Jeff Strasser et Louis Pilot et vise désormais le club des «8» où figure notamment Roby Langers.

8

Les sélections luxembourgeoise et autrichienne se sont rencontrées à huit reprises. L'Autriche l'a emporté sept fois, le Luxembourg une fois. C'était en 1971 à Esch-sur-Alzette grâce à un but de Gilbert Dussier.

22,7

La moyenne d'âge de la sélection luxembourgeoise au coup d'envoi du match amical remporté à Malte était de 22,7 ans avec notamment deux petits gars de 18 ans (Vincent Thill et Leandro Barreiro).

31

La sélection luxembourgeoise marque deux fois plus en seconde période qu'en première depuis que Luc Holtz est là. Sur 45 buts inscrits, 31 l'ont été après la pause et 7 au-delà de la 90e minute.



Une fin de match heureuse. Et ce n'est pas la première! Photo: Domenico Aquilina

43

Cela fait 43 ans que la sélection autrichienne n'est plus venue disputer un match sur le sol luxembourgeois. Le dernier remonte à 1975 lors des qualifications pour l'Euro. Le Grand-Duché s'était incliné 1-2 avec un but de Nico Braun.

56

Leandro Barreiro est le 56e joueur à obtenir une sélection sous Luc Holtz. L'entraîneur national a rarement hésité à lancer un jeune dans la bagarre. Holtz dirigera son 69e match contre l'Autriche mardi.

83

Le doute n'est guère permis après son entrée convaincante face à Malte. Daniel Da Mota va compiler une 83e sélection face à l'Autriche ce mardi. Dès le coup d'envoi ou en cours de match?