Pour la première fois de son histoire, la sélection luxembourgeoise, avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 25 ans, se produira sur le sol lituanien face à une formation qui n'a plus gagné depuis... 437 jours.

Les dix chiffres à retenir avant Lituanie - Luxembourg

0

Jamais encore l'arbitre désigné par l'UEFA pour ce match n'a dirigé une équipe luxembourgeoise, nationale ou de club. Le Hongrois Adam Farkas (38 ans) a fait ses débuts dans l'élite de son pays en 2009, avant de passer arbitre professionnel en 2013. Depuis lors, il a arbitré des rencontres internationales de jeunes (sélections U19, Espoirs et UEFA Youth League) et de seniors (Europa League, éliminatoires du Mondial 2018), mais jamais de formation grand-ducale. Particularité: son épouse, Eszter Urban (34 ans), est aussi arbitre internationale.



Le Hongrois Adam Farkas officiera au sifflet ce vendredi à Vilnius Photo: Getty Images

2



Le match de ce vendredi présente la particularité d'opposer deux fédérations dont les présidents sont tous les deux des... anciens internationaux. D'un côté, Paul Philipp (68 ans), président de la FLF depuis le 14 février 2004, a porté à 54 reprises (4 buts) le maillot national, de 1968 à 1982, avant de conduire à 69 reprises les Roud Léiwen comme sélectionneur, du 29 septembre 1985 au 8 octobre 2001. En face, Tomas Danilevicius (40 ans) fut un attaquant international de 1998 à 2012, meilleur buteur de l'histoire du football lituanien (72 sélections, 19 buts... dont un contre le... Luxembourg en amical le 12 août 2009). Il a été élu président de la LFF (Fédération lituanienne de football) le 2 octobre 2017.

3

Le Luxembourg et la Lituanie n'ont pas, loin s'en faut, un riche passé footballistique commun. Les deux nations - il faut reconnaître que le pays balte, n'a été indépendant seulement de 1918 à 1940, puis à partir du 11 mars 1990 - ne se sont affrontées qu'à trois reprises, et toujours à Luxembourg. Et c'est bien le... Luxembourg qui mène à la marque, par deux victoires à une. Après un premier revers, en amical, le 12 août 2009 (0-1, but de Danilevicius, lire ci-dessus), les Roud Léiwen l'ont emporté deux fois par deux buts à un, d'abord en amical le 14 août 2013 (buts d'Aurélien Joachim et Stefano Bensi), puis le 22 mars dernier en qualifications pour l'Euro 2020 (buts de Leandro Barreiro et Gerson Rodrigues). Ce sera donc une grande première pour les Roud Léiwen sur le sol lituanien. Seuls deux clubs grand-ducaux en Europa League, le F91 Dudelange en 2004 et le CS Grevenmacher en 2009, se sont produits en Lituanie, respectivement face à Ekranas Panevezys et le FK Vetra Vilnius. Avec deux éliminations à la clé...



5

La Lituanie et le Luxembourg ont la particularité de s'affronter seulement 77 jours après leur face-à-face au stade Josy Barthel le 22 mars dernier (victoire du Luxembourg 2-1). Entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, tant de l'Alzette que de la Vilnia. Le sélectionneur lituanien, Valdas Urbonas a opéré cinq changements par rapport à son cadre du match aller, avec l'introduction des gardiens Marius Adamonis et Tomas Svedkauskas, des défenseurs Edvinas Girdvainis et Karolis Chvedukas, ainsi que de l'attaquant Karolis Laukzemis, tous absents lors du rendez-vous de mars. Pour sa part, Luc Holtz a appelé Vahid Selimovic, Marvin Martins et Kevin Holtz, trois éléments absents du cadre en mars. En sens inverse, Florian Bohnert (examens) et Maxime Chanot (qui sera de retour en Ukraine lundi) ont disparu d'un ensemble qui ne comprenait que 22 joueurs à l'époque.

13

Disposant d'un championnat dit «d'été», qui se joue sur l'année civile, la Lituanie est actuellement en pleine compétition domestique, qui fera... forcément relâche ce week-end. Les huit formations de «A Lyga» (l'élite) ont disputé jusqu'à présent 13 rencontres. Sachant que toutes les équipes se rencontrent quatre fois, puis qu'un play-off titre en cinq rounds réunit les six meilleures, cela fait un total de 33 matches sur la saison. Le leader actuel, avec 33 points, est aussi le double champion sortant: le FK Suduva Marijampole. Neuf des 14 éléments du cadre de Valdas Urbonas évoluent dans la compétition domestique lituanienne, dont quatre au FK Suduva Marijampole.

25,19

Le groupe luxembourgeois appelé à voyager en Lituanie, vendredi, et en Ukraine, lundi, est plutôt bien balancé entre jeunesse et expérience. Il affiche une moyenne d'âge très légèrement supérieure à 25 ans: 25,19 exactement. La réintroduction en dernière minute du vénérable Mario Mutsch (34 ans et demi) dans le cadre, en compagnie des deux autres trentenaires, Daniel Da Mota, né le 11 septembre 1985 (33 ans et demi) et Stefano Bensi (30 ans et demi), pousse le chiffre moyen à la hausse. A l'autre bout, le troisième gardien, Tim Kips, né le 1er novembre 2000, n'a pas encore fêté ses 19 ans et est le benjamin du groupe. Les autres «teenagers» sont Leandro Barreiro (né le 3 janvier 2000) et Vincent Thill (4 février 2000).



Né le 1er novembre 2000, Tim Kips est le benjamin du groupe luxembourgeois. Photo: Ben Majerus

81

A quelques jours de son cinquantième anniversaire, qu'il fêtera le 14 juin, Luc Holtz dirigera pour la 81e fois les Roud Léiwen depuis son intronisation le 4 août 2010. Jusqu'à présent, son bilan est de 17 victoires, pour 16 matches nuls et 47 défaites. Le débat de Vilnius constituera le 49e match de qualification, où l'Ettelbruckois a décroché huit victoires, neuf nuls et 31 défaites. En 80 sorties sous sa houlette, le Luxembourg a inscrit 66 buts, pour 161 encaissés. Beaucoup plus modeste, son alter ego balte, Valdas Urbonas (51 ans) n'en sera qu'à sa... troisième présence sur le banc lituanien, dans une série entamée le 22 mars dernier à... Luxembourg. Son bilan est de une défaite et un nul. Espérons que son premier succès ne soit pas pour vendredi...



132

Classée en deçà de la 50e place mondiale au ranking de la FIFA dans les années 1990, la Lituanie a aujourd'hui littéralement plongé à une peu reluisante... 132e place, soit 46 échelons plus bas que le Luxembourg (86e). Avec ce classement, l'équipe coachée par Valdas Urbonas occupe la deuxième place des trois pays baltes, derrière l'Estonie (96e), et tout juste devant la Lettonie (133e).

437

On aurait tout aussi bien pu prendre le chiffre 12: la «Rinktine» (surnom de la sélection lituanienne) en est aujourd'hui à 12 matches sans victoire! Le dernier succès des Baltes remonte au... 27 mars 2018 - cela fera très exactement 437 jours ce vendredi -, une victoire étriquée (0-1) en match amical en Arménie. Pire, la dernière fois que la Lituanie s'est imposée en match de qualification remonte au... 11 octobre 2016 en éliminatoires du Mondial 2018, avec un banal 2-0 à domicile contre Malte. Les hommes de Luc Holtz savent ce qu'il leur reste à faire: allonger la funeste série des Jaune-Vert-Rouge à 13 et ajouter encore quelques jours aux 437 actuels...

Le coquet LFF Stadionas et sa pelouse synthétique.

5.067

Petit et délicieusement désuet avec ses tribunes non couvertes et l'absence de gradins derrière un des deux buts, le LFF Stadionas peut accueillir 5.067 spectateurs. Etonnante destinée que celle de cette enceinte, qui a connu plusieurs patronymes, s'appelant Lokomotyvas sous l'ère soviétique en raison de sa proximité avec la gare de Vilnius, puis rebaptisée Vetra en 2004 lorsqu'elle accueillait les rencontres du FK Vetra. Suite à la faillite de ce club en 2010, elle sera renommée LFF Stadionas. Le stade, qui abrite à présent le Zalgiris Vilnius, a ensuite subi de nombreuses améliorations afin de se conformer au statut de stade UEFA de catégorie 3, lui permettant d'accueillir l'équipe nationale lituanienne. A la suite de cette rénovation, le stade abrite à présent le nouveau siège de la Fédération lituanienne de football, tandis que le gazon a été remplacé par une pelouse artificielle de 105 mètres sur 68.