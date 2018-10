Les confrontations directes, les clean-sheet, les buteurs, l'arbitrage et bien d'autres choses encore au cœur de ces dix chiffres en guise de préface au «Clasico» luxembourgeois entre le F91 et la Jeunesse ce mercredi soir (19h30).

Les dix chiffres à retenir avant Dudelange - Jeunesse

Christophe NADIN Les confrontations directes, les clean-sheet, les buteurs, l'arbitrage et bien d'autres choses encore au cœur de ces dix chiffres en guise de préface au «Clasico» luxembourgeois entre le F91 et la Jeunesse ce mercredi soir (19h30).

1

La Jeunesse et le F91 comptent un exclu depuis le début de la saison. Kevin Malget côté dudelangeois face à Mondorf et Joël Pedro côté eschois au Titus Pétange. Le club bianconero est le bon élève de la BGL en matière de cartons puisqu'il ne compte que douze avertissements depuis le premier match de championnat. Le record avec, bien sûr, un match en moins.

3

Laurent Kopriwa dirigera pour la troisième fois le duel entre ces deux équipes. Le meilleur arbitre luxembourgeois du moment avait sifflé le quart de finale de Coupe remporté aux tirs au but par les Bianconeri en 2013 puis le match de BGL Ligue de la saison dernière, dans la Forge du Sud, gagné par le F91 (2-0).

Laurent Kopriwa n'arbitrera «que» son troisième Jeunesse - Dudelange. Photo: Ben Majerus

4

La Jeunesse ne devance pas Dudelange qu'au classement général. Elle le domine aussi en matière de clean-sheet. Quatre depuis le début de la saison pour Kévin Sommer pour une seule à Joe Frising. Inhabituel dans le chef des Dudelangeois.

5

La Jeunesse n'a plus battu Dudelange au stade Jos Nosbaum depuis la saison 2012-2013. Ce 1-0 a été suivi de deux matches nuls puis de trois victoires dudelangeoises, soit cinq matches de rang sans succès eschois.

8

Dudelange et la Jeunesse partagent un point commun: le nombre de buteurs différents dans leurs rangs. Huit de chaque côté.

9

Dino Toppmöller a utilisé neuf joueurs de plus que Marc Thomé depuis le début de la saison en BGL Ligue. Vingt-cinq Dudelangeois ont déjà accumulé du temps de jeu pour seize Eschois.

12

Douze joueurs dans les deux cadres ont déjà enfilé le maillot des deux clubs: Clayton De Sousa, Bryan Mélisse, Sanel Ibrahimovic, Patrik Stumpf, Edis Agovic, Luca Ivesic, Omar Natami, Joël Pedro, Omar Er Rafik, Almir Klica, Antonio Luisi et Momar Ndiaye.

Dudelange - Jeunesse en 2014 (2-2). Ce jour-là, Tom Schnell surveillait Sanel Ibrahimovic. Aujourd'hui, ils sont coéquipiers. Photo: Fabrizio Munisso

19

Avec le Fola, la Jeunesse et Dudelange possèdent les meilleures attaques de l'élite. Mais aucun des deux ne classe un buteur sur le podium. Toni Luisi et Dave Turpel ont inscrit cinq buts.

26,7

On a dégagé deux équipes type en fonction du temps de jeu accumulé depuis le début de la saison et on tombe à la virgule près à la même moyenne d'âge pour les deux formations: 26,7 ans.

62

Les clubs du F91 et de la Jeunesse vont se rencontrer ce mercredi pour la 62e fois de leur histoire. Cinquante-deux duels ont eu lieu en championnat avec un bilan de 21 victoires dudelangeoises, 15 matchs nuls et 16 succès eschois. Les neuf duels de Coupe de Luxembourg ont permis à Dudelange de l'emporter à sept reprises dont deux fois aux tirs au but. La Jeunesse avait triomphé dans ce même exercice en 2013.