Sport 2 min.

Les dix chiffres à retenir avant Cluj - F91

Christophe NADIN De l'indéracinable Prempeh aux jokers sortis du banc pour conforter un résultat ou inverser une tendance, coup d'oeil sur quelques repères avant le match retour entre le CFR Cluj et le F91 ce jeudi à 19h (20h au Luxembourg). La malédiction roumaine enfin vaincue?

0

Zéro leu (monnaie roumaine) pour les abonnés! Cluj veut remplir son stade au maximum ce jeudi soir pour renverser Dudelange. Les personnes qui ne sont pas abonnées ne débourseront, elles, que l'équivalent d'un euro.



1

Un seul joueur dudelangeois a disputé la totalité des sept rencontres depuis le début de la campagne européenne face à Vidéoton: Jerry Prempeh.

2,92

A chaque tour sa prime. Celle versée à chaque club qui atteindra la phase de poule de l'Europa League est de 2,92 millions d'euros. Une victoire face à l'un des trois adversaires rapporterait 360.000 euros et un match nul 120.000.

3

Sur les onze buts inscrits par Dudelange depuis le premier match, trois l'ont été par des joueurs sortis du banc de touche. David Turpel quatre minutes après son entrée en jeu au Legia, Patrik Stumpf pour l'égalisation à Mitrovica face à Drita et Danel Sinani pour le 2-0 contre Cluj.

5

Le CFR Cluj a disputé cinq matches européens cette saison alors que Dudelange en a deux de plus. Le champion de Roumanie était exempté de premier tour en Ligue des champions et s'est fait sortir au deuxième par Malmö avant d'enchaîner deux matches d'Europa League face à Alashkert puis l'aller au Josy Barthel.

6

Le CFR Cluj est le sixième adversaire roumain qu'un club luxembourgeois rencontre sur la scène continentale. L'Aris avait ouvert le bal en 1972 face à Arges Pitesti puis plus récemment, Mondercange a croisé le fer avec le Dinamo Bucarest, le CS Grevenmacher avec le Rapid Bucarest, l'Union avec Bistrita et enfin le Racing avec Viitorul il y a quelques semaines. Aucun club luxembourgeois ne s'est qualifié et aucun n'avait gagné de match avant le succès de Dudelange au match aller contre Cluj (2-0).

21

Dino Toppmöller a donné du temps de jeu à 21 joueurs depuis le début de la campagne.

22

Cluj intraitable sur son terrain? Le brevet d'invincibilité s'est étalé sur vingt-deux matches du 22 juillet 2017 au 24 juillet 2018, mais Malmö est passé par là au deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions. Le club suédois a mis fin à cette série. Dudelange est lui resté invaincu dans le temps réglementaire au stade Jos Nosbaum pendant 17 matches. L'APOEL Nicosie était venu s'imposer un but à rien en juillet 2017.



60

Le F91 va disputer son 60e match européen ce jeudi à Cluj. Il en a remporté douze dont trois dans cette campagne, perdu 38 et fait neuf matches nuls.

96

Selon les statistiques en Europa League, 96% des équipes qui ont gagné deux buts à rien lors du match aller, se qualifient pour le tour suivant.