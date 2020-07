Suite à la lettre ouverte adressée dimanche par les joueurs à la direction du club gaumais, celle-ci a tenu à réagir par le biais d'un communiqué publié mardi. La direction se dit «elle-même otage des décideurs de l'Union Belge.»

Sport 4 min.

Les dirigeants virtonais «privilégient l'intérêt du club»

Las «d'être pris en otages», les joueurs de l'Excelsior Virton avaient décidé le week-end dernier d'adresser une lettre ouverte à la fédération belge (RBFA) et à la Pro League afin qu'elles prennent «les mesures contre les agissements du club afin de (nous) aider à (nous) libérer». Face à ces griefs, la direction du club gaumais n'a pas tardé à réagir, par la voie d'un communiqué officiel envoyé mardi. La direction réfute prendre en otage ses joueurs et se dit, par contre, «elle-même otage des décideurs de l'Union Belge.»



Si les dirigeants virtonais affirment «ne pas vouloir s'opposer aux départs de certains éléments», ils demandent toutefois à «être associés aux négociations.» La direction justifie sa position en rappelant qu’elle a «toujours entendu privilégier l'intérêt du club par rapport aux intérêts personnels de qui que ce soit.» De plus, le club de Flavio Becca justifie le refus de libérer les joueurs par le fait que la relégation du club est administrative et non sportive, précisant dans le communiqué que «les joueurs qui avaient interpellé le club n'ont formulé aucune objection à cette analyse».

Le communiqué de la direction de l'Excelsior Virton «La Direction du Royal Excelsior Virton a pris connaissance avec un étonnement certain du communiqué adressé par les joueurs aux différents médias ainsi qu’à l’Union Belge et à la Pro League. Sans entrer dans une polémique qui n’aurait rien de constructif dans la gestion du problème évoqué par les joueurs, la Direction rappelle qu’elle a toujours entendu privilégier l’intérêt du club par rapport aux intérêts personnels de qui que ce soit. Certains joueurs ont sollicité expressément une demande de liberté de transfert; il leur a été répondu, par le biais d’un des conseils du Club, qu’une telle demande ne reposait sur aucun fondement légal ni contractuel eu égard aux dispositions de la loi sur le sportif rémunéré, aux dispositions de la CCT de 2018 applicable en l’espèce et du contrat individuel. Les demandes de liberté de transfert se fondaient sur une disposition de la CCT de 2018 qui ne pouvait être appliquée en l’espèce puisque cette disposition concerne la relégation sportive; or ce n’est pas le cas du Royal Excelsior Virton qui n’est pas relégué sportivement mais bien administrativement suite au refus de licence professionnelle. Les joueurs qui avaient interpellé le club n’ont formulé aucune objection à cette analyse. La Direction du club n’a jamais refusé de convenir avec quelque joueur que ce soit d’un transfert vers un autre club pour autant que cela se fasse dans le respect des règlements et des conventions individuelles et pour autant que le club de l’Excelsior Virton avec lequel ils sont liés soit associé à ces négociations ainsi que cela se pratique. Si les inquiétudes des joueurs peuvent se comprendre, il est inexact de prétendre que ceux-ci seraient pris en otage par la Direction du club alors que c’est sur base d’un règlement illégal que le club a été relégué dans le football amateur et qu’il se trouve lui-même en quelque sorte otage des décideurs de l’Union Belge de football; sur base de la motivation de la décision de l’ABC un recours en révision a été introduit devant la CBAS.»

Le capitaine virtonais et gardien de but des Roud Léiwen, Anthony Moris ne se satisfait pas de cette réponse. «Au final, on n'apprend rien de plus», déclare l'Habaysien ce mercredi à nos confrères de La Meuse. «D'ailleurs, sur le groupe Facebook des joueurs, le message qui ressortait le plus était… un point d’interrogation. La seule petite info concerne la libération des joueurs.»

Moris qui se dit même «choqué» par la manière de réagir de sa direction. «Ils sont honnêtes en disant qu’ils n’en ont rien à faire des joueurs», ajoute-t-il plein d'amertume. Le gardien de but avoue ne plus rien attendre de la direction actuelle, alors qu'aucune date n'a encore été fixée pour une éventuelle reprise des entraînements.

L'international luxembourgeois Anthony Moris se dit «choqué» par la manière de réagir de sa direction. Photo: Yann Hellers

Reste à présent à connaître la suite de cette véritable saga. Pour rappel, les dirigeants gaumais ont épuisé tous leurs recours pour obtenir la licence professionnelle obligatoire essentielle pour pouvoir débuter la saison en Division 1B. Après la Commission des licences, la Cour belge d'arbitrage pour le sport, c'est l'Autorité belge de la concurrence qui a recalé l'Excelsior le 29 juin. En coulisses, les sociétaires «historiques» du club s'annoncent partants pour reprendre le club gaumais dans les rangs amateurs.

