Le championnat a vécu et les buteurs s'en sont donné à cœur joie avec un récital offensif jamais vu ces dix dernières années. C'est l'un des chiffres de notre rubrique qui referme définitivement la compétition.

Les derniers faits à retenir de la 26e journée de BGL Ligue

Christophe NADIN Datas: la lutte pour le titre, pour les places européennes et pour le maintien

5

Cinq joueurs ont finalement disputé tous les matches cette saison sans manquer une seule minute: les gardiens Tiago Alves (RM Hamm Benfica) et Romain Ruffier (Racing) et les trois joueurs de champ David Vandenbroucke (Differdange) ainsi que les Rosportois Daniel Bartsch et Timo Heinz.



7

Sur les onze matches de barrage entre le douzième de BGL Ligue et le troisième de Promotion d'Honneur, 7 ont été remportés par le pensionnaire de l'antichambre de l'élite. Un bon signe pour Käerjéng qui défiera Rosport vendredi?



10

Parmi les titres décernés à Dudelange, certains sont plus anecdotiques que d'autres. Le F91 a ainsi compilé le plus de clean-sheets cette saison (10). Soit une de plus que le Progrès et deux de mieux que Differdange.



33

Dave Turpel a fait très fort cette saison en inscrivant 33 buts, soit le meilleur total depuis que la BGL Ligue est passée à 14 buts en 2006. Pierre Piskor, alors à Differdange, avait marqué 30 pions en 2009. L'attaquant international de Dudelange s'est notamment fendu de quatre doublés lors des sept derniers matches et a marqué dans 11 des 13 matches retour de la compétition.

Dave Turpel félicité pour sa saison de feu. Photo: Albert Krier

633

Une cuvée 2017-2018 record! 633 buts ont été inscrits lors des 182 matches disputés cette saison, soit près de 3,5 buts par match. La meilleure moyenne de ces dix dernières années. En 2013, le total de 612 buts avait été atteint. En revanche, seulement 544 ballons avaient secoué les filets adverses en 2015.