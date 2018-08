Vincent Thill, qui a été prêté par le FC Metz au club de National de Pau, devra encore patienter quelques jours avant de disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Les débuts de Vincent Thill à Pau reportés

Eddy RENAULD

La réception de Chambly vendredi pour le compte de la deuxième journée devait marquer les grands débuts du FC Pau dans son nouveau stade après plusieurs mois de travaux. Mercredi soir, la Fédération française de football (FFF) a annoncé le report de la rencontre.



Vincent Thill devra prendre son mal en patience. Photo: paufc.fr

Une commission s'est rendue mercredi au nouveau stade et a décrété qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la tenue du match.



"A la suite de la visite du nouveau stade en date du 1er août, il n’a pas été possible de classer la pelouse en raison de son état. De plus, les prévisions météorologiques pour les 48h qui précèdent la rencontre présentent un risque supplémentaire de détérioration de la pelouse. Dans ces conditions, la Commission procède au report du match Pau FC - FC Chambly Oise du vendredi 10 août 2018 et fixera la rencontre à une date ultérieure" précise le communiqué de la FFF.



Pour rappel, le FC Pau s'est incliné 0-1 lors de la première journée de National sur le terrain de l'US Marignane.