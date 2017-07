Sur le banc au coup d'envoi, Charly Schinker a été l'un des héros de la qualification du Progrès face au Rangers au premier tour qualificatif de l'Europa League. Le gardien revient sur cette folle soirée sans toutefois encore mesurer l'exploit du club de Niederkorn.



Par Christophe Nadin



Charly, on a d'abord envie de vous demander si vous aviez bien dormi?

Pas beaucoup mais bien. On a fait la fête comme des fous au stade du Progrès où les supporters nous attendaient. Jusqu'à 3 h. Mais la vie normale reprend son cours.



Après une telle performance, on pense déjà à la suite une fois le match terminé?

On savoure d'abord. On va penser à la suite à partir de ce mercredi. Notre philosophie, c'est d'aller sur le terrain pour gagner. On a recruté pour avoir une équipe compétitive. Alors pourquoi pas? Limassol, c'est techniquement fort et ça joue bien au ballon. Ce sera plus difficile que contre les Rangers. Mais on y croit.



Que vous a dit Paolo Amodio à la pause?

De ne pas lâcher. De croire en nous. De continuer comme en première mi-temps. On sentait déjà avant le match qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'air.

Revenons sur ce fait de match. Sébastien Flauss se blesse à la demi-heure, vous sautez dans la brèche. On pense à quoi ce moment-là?

D'abord, je suis désolé pour «Seb». C'est un mec génial. On s'entraîne bien ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir même si pour un gardien, c'est toujours une sale blessure quand tu es touché aux adducteurs. Je suis de suite rentré dans le match. Sans avoir le temps de réfléchir. J'étais prêt. Excité à un point tel que j'avais le sentiment de ne pas avoir besoin de m'échauffer.



Et ces premiers ballons?

Idéaux pour un gardien. Simplement deux ou trois passes en retrait. Ce fut tout de même difficile en première mi-temps avec le soleil rasant. On ne voyait pas grand-chose. J'ai eu plus de travail en seconde période en sortant quelques réflexes et en bénéficant d'un peu de chance aussi. Il en faut pour passer dans ce genre de match...

Vous n'avez pas rêvé de transversale la nuit?

Attendez! Je dévie deux ballons dessus tout de même...



C'est dingue ce qui vous arrive. Vous venez de Rumelange et vous vous retrouvez de suite sous le feu des projecteurs face aux Rangers...



Je suis content d'avoir saisi ma chance. Le staff m'a félicité après le match. Oui, ce n'était pas un adversaire commun. Pas une équipe de BGL Ligue. Je travaille pour ça tous les jours et il me tenait à cœur de montrer que je n'étais pas plus mauvais que «Seb». Je n'aurais pas pu rêver mieux.



Vous débordez toujours d'ambition, non?

Je n'ai pas signé à Niederkorn pour me mettre sur le banc. On m'a promis une concurrence saine et c'est le cas. Alors oui, ce n'est que le deuxième match officiel et je me retrouve déjà dan les buts. C'est la vie. La roue tourne parfois vite en football. Quand j'ai signé, je savais que ma chance arriverait un jour et que je devrais la saisir. A moi de continuer sur cette lancée. Mais c'est vrai que c'est fou de passer de Rumelange aux Rangers et de sortir une bonne prestation.

Vous avez dû crouler sous les messages de félicitation, non?



J'en avais une trentaine sur mon portable...

Vous avez bien une anecdote à nous raconter sur cette nuit?



Une nuit de folie. Magnifique. Je n'ai pas de mots, je ne réalise pas. C'est tout de même un club prestigieux...