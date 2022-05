Torpillé par la crise sanitaire, le football corporatif a traversé les zones de turbulence pour enfin boucler une saison complète.

Les «corpos» ne lâchent pas l'affaire

Christophe NADIN Torpillé par la crise sanitaire, le football corporatif a traversé les zones de turbulence pour enfin boucler une saison complète.

La culture d'entreprise s'exporte sur les terrains de football depuis 57 ans. Robert Heinisch, Monsieur «Corpo» au pays, termine sa 42e année à la tête de cette grande famille. «Encore une puis je passe la main», dit-il, conscient ou pas que son héritage sera difficile à porter. «La crise sanitaire n'a rien arrangé. Certaines équipes ont disparu parce que les patrons ne cautionnaient plus la pratique du football», précise le boss.

Pas de quoi décourager Robert Heinisch qui donne rendez-vous à tout le monde ce samedi 14 mai à Junglinster pour la consolation et la finale de la coupe, traditionnelles apothéoses de la saison. La commune de Dudelange affrontera le centre hospitalier à 15h puis BNP Paribas défiera les douanes & accises à 17h.

«C'est déjà un avantage pour eux car c'est leur terrain habituel», glisse Mathieu Grandidier, responsable du foot corpo à BNP Paribas. «Et ils nous avaient battus en championnat là-bas», ajoute l'ancien joueur de Terville.

Une grande mixité

Au-delà d'un team building hebdomadaire, le football d'entreprise garde les codes de la discipline. La victoire n'est pas un vain mot. «On a été frustrés de voir le championnat 2019-2020 s'interrompre en raison du covid car nous étions en tête. Il s'en est suivi une saison blanche. On a forcément perdu quelques joueurs dans la bataille et ce ne fut pas simple de remotiver les troupes au cœur de restrictions qui empêchaient de s'entraîner normalement. On s'est donc parfois retrouvés à 11 ou 12», témoigne Mathieu Grandidier.

Alors que le championnat touche à sa fin et va consacrer l'APEP (association des professeurs d'éducation physique), BNP Paribas est bien décidé à conquérir la Coupe dont il est le dernier vainqueur en 2019. Derrière cet enjeu sportif se dissimule une méthode que la banque défend bec et ongles. «La direction nous soutient. Et cela s'étend à toutes les filiales de la maison mère. On retrouve certains anciens joueurs sur le terrain, mais aussi d'autres personnes qui n'ont pas de passé de footballeur. Cette mixité est notre richesse», poursuit Mathieu Grandidier.

Les douanes & accises veulent enfin soulever la Coupe FCL après un échec en finale en 2013 et deux coupes de consolation perdues. Photo: Douanes & Accises

Aux douanes & accises, on fait dans la qualité mais aussi dans la quantité. «On est la seule société à avoir deux équipes», explique Alain Karels qui coordonne le foot corpo depuis une quinzaine d'années. «On n'a pas baissé les bras pendant la pandémie et notre direction nous a soutenus dans notre volonté de continuer à jouer.»

Il faut désormais vaincre le signe indien car les douanes ont perdu trois finales sur trois. Une finale de Coupe FCL en 2013 et deux finales de Coupe de consolation en 2014 et 2015. Un trophée récompenserait une belle longévité puisque l'institution fête 70 ans de foot corpo cette année. «Avant le premier championnat, les douanes du Sud affrontaient celles du Nord, de l'Ouest, etc.. » retrace Alain Karels. «C'était au temps où l'Arbed avait aussi plusieurs équipes.»

Assurer l'avenir d'une équipe est déjà un défi en soi. «On recrute difficilement un jeune joueur mais c'est pourtant vital puisque les plus anciens s'arrêtent un jour», ponctue Alain Karels qui recense 70 licences pour 500 douaniers. Un beau tir groupé et une volonté de conquérir un trophée pour susciter des vocations.

Sur les radars - Grande première pour une joueuse luxembourgeoise. Laura Miller, 20 ans, va disputer la finale de la Coupe de Belgique avec le Standard ce samedi à 18h à Malines. L'internationale luxembourgeoise et son club du Femina ne partiront pas avec les faveurs du pronostic face à Anderlecht qui rafle tout sur son passage chez les féminines. C'est un premier aboutissement pour la capitaine de la sélection luxembourgeoise qui a déjà apporté son écot à la belle campagne qualificative pour la Coupe du monde féminine que vivent les filles de Dan Santos et qui a gagné, en parallèle, ses galons de titulaire avec l'équipe première du Standard. - Le ressenti d'une opération survie n'est peut-être pas le même sur le terrain que sur le banc de touche mais on connaît suffisamment le professionnalisme de Laurent Jans et de Mica Pinto pour savoir qu'ils mettront tout leur cœur dans la bataille si on fait appel à eux pour la dernière sortie de la saison que livrera le Sparta Rotterdam à Heracles dimanche à 14h30. Une victoire permettrait au Sparta de se sauver automatiquement. Un match nul pourrait suffire mais le sort des deux internationaux luxembourgeois dépendrait alors d'autres matches. Toutes les options sont sur la table. Y compris celle d'un barrage et celle d'une descente directe. Jans n'est pas entré en jeu mercredi lors de la victoire contre Zwolle (2-0). Pinto a joué les dix dernières minutes. - La nouvelle a sans doute été accueillie différemment. Christopher Martins, qui a délivré deux passes décisives en demi-finale de la Coupe de Russie lors de la victoire du Spartak Moscou sur Yenisei (3-0) ne boudait pas sa joie à l'idée de viser un trophée contre le voisin du Dinamo le dimanche 29 mai. Luc Holtz, lui, a dû être un peu plus circonspect puisque le Luxembourg débutera sa campagne de Ligue des nations six jours plus tard en Lituanie et ne récupérera donc son milieu de terrain qu'au tout dernier moment.

