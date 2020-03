Alors que les compétitions sportives, victimes de la pandémie de covid-19, observent une pause forcée partout dans le monde, leurs équivalents en ligne, eux, ne connaissent pas la crise. Les qualifications de la Post eSports League débuteront bien à la mi-avril.

Les consoles de jeux à la rescousse du sport

(DH avec Jan Morawski) - Avec de nombreuses annulations depuis plusieurs semaines, l'eSport, au même titre que les sports traditionnels, souffre de la crise du coronavirus. Mais le secteur s'est trouvé une roue de secours en se tournant vers internet, là où il est né. Au Luxembourg, si la Post eSports League, verra le jour à la mi-avril, elle a dû revoir ses ambitions à la baisse.

Initialement prévues en trois étapes, les qualifications dédiées à League of Legends sur PC, FIFA 20 sur Playstation4 et Clash Royale sur mobile sont désormais réduites à deux. Ces dernières se tiendront donc d'abord les 18 et 19 avril, puis les 24 et 25 avril. Confinement oblige, l'ouverture de la compétition qui devait avoir lieu en grande pompe au Casino de Mondorf a été annulée.

Pour ce qui est des sélections, les inscriptions sont ouvertes depuis le 12 mars sur le site postesportsleague.lu, et la première saison de eSport se déroulera du mois d'avril au mois de juillet. Cerise sur le gâteau, les vainqueurs se partageront la somme de 20.000 euros.

Nouvelle preuve du succès du eSport, ce sont les footballeurs espagnols qui sont passés du gazon aux manettes. Privés de matches depuis le 12 mars, ils se sont affrontés sur Fifa20 le week-end dernier. L'événement a été suivi par plus de 170.000 spectateurs qui ont regardé la compétition sur la chaîne Twitch d'Ibai. A cette occasion, 180.000 euros ont été collectés pour lutter contre la pandémie de covid-19.

A noter toutefois que le foot ne possède pas le monopole du eSport. En Formule 1, des Grands Prix virtuels remplacent les courses réelles qui ont dû être annulées ou reportées, et en voile, une transat en ligne rassemblant professionnels et amateurs, «la Grande évasion», a démarré lundi et rassemble près de 100.000 participants.

