Lucas Prudhomme (18 ans) a inscrit son premier but avec l’Excelsior Virton samedi lors de la réception de Berchem (3-0). Titularisé par Frank Defays, l’international luxembourgeois U19 et U21 compte aligner les bonnes prestations et, tôt ou tard, taper à la porte de la sélection de Luc Holtz.

Interview: Vincent Lommel



Lucas, vous avez débarqué à Virton en U11 avant de rejoindre le FC Metz en U14/U15 avant de revenir en Gaume. Pourquoi?

Le fait de ne pas être en possession d’une licence pour les mineurs posait problème à l’époque. Elle imposait de résider à moins de 100 kilomètres du club. Ce n’était pas mon cas. Je conserve un très bon souvenir de mon passage à Metz. J’ai fait la connaissance d’Edvin (Muratovic) même si nous n’évoluions pas dans la même catégorie. Edvin est un ami. Je suis revenu à Virton durant l'été 2015.

Jeu court, jeu long, vista, dribbling, vos aptitudes sautent aux yeux. L’entraîneur Frank Defays vous a intégré au noyau A cet été et vous a lancé dans le grand bain (10 minutes) en Coupe de Belgique (à Rupel-Boom le 12 août). Depuis, vous êtes souvent repris…

En effet. Blessé ou alors à cause des convocations pour la sélection U19/U21, les coupures ont été nombreuses lors du premier tour. C’est comme ça. J’ai effectué une excellente préparation hivernale et, désormais, je suis prêt à enchaîner les matches. Malheureusement, j’avais écopé d’un troisième carton jaune qui m’avait valu de manquer le déplacement à Lommel (défaite 6-0). Mais face à Maasmechelen (20 janvier) et Berchem (3 février), j’ai le sentiment d’avoir livré des prestations raisonnables.



Vous avez également marqué votre premier but. Fier?

De ma position sur le terrain - milieu de terrain offensif -, mon rôle est d’abord de faire marquer. J’ai trouvé l’ouverture de la tête sur un centre de Lamotte. On ne refuse pas un but. Je ne suis pas très grand et je dois encore prendre du volume. On a gagné 3-0. La soirée fut parfaite.



Quels sont vos objectifs d’ici la fin de saison?

Collectivement, assurer le maintien. Je suis confiant. A titre personnel, je ne m’attendais pas à recevoir autant de temps de jeu. Le travail porte ses fruits. Mon envie est de livrer de bons matches chaque week-end et, surtout, ne pas faire les montagnes russes.



Sportivement, votre équipe (12e sur 16 avec 6 points d’avance et un match de moins sur le barragiste (14e), Châtelet) est-elle armée pour reconduire son bail en D1 amateurs?

Sans aucun problème. Le début de championnat a été pénible mais c’est de l’histoire ancienne. L’entraîneur est proche du groupe. Il est aussi à l’écoute des jeunes qui sont nombreux (6 ont terminé le match samedi) au sein de l’effectif. Le dialogue est possible. C’est la bonne méthode. De la sorte, cela ne peut que fonctionner.



Le club connaît de graves soucis financiers et est à la recherche d’un repreneur depuis des mois. Comment vivez-vous cette situation au jour le jour?

Je ne m’attendais pas du tout à vivre ces problèmes. C'est loin d’être facile tous les jours. Voir arriver des têtes décomposées aux entraînements est interpellant. D’un autre côté, le groupe est et reste soudé, ce qui fait sa force. Cela explique les bons résultats malgré un contexte ingrat.



Trois (anciens) coéquipiers ont rejoint la BGL Ligue durant ce mercato hivernal. Comprenez-vous le choix d’Antoine Goulard (Una Strassen), Lassana Diakhaby (FC Rodange) et Edvin Muratovic (F91 Dudelange)?



Je savais une chose: des clubs rôdent dans les parages et le mercato pouvait affecter Virton. Ce fut le cas. Je suis déçu de voir des joueurs quitter le navire mais… je les comprends. Je ne remets pas en cause le choix d’Edvin. Chacun a sa vision.

Avez-vous été contacté?

Oui mais il n’était pas question de partir.



Partirez-vous cet été?

A côté du football, j’ai commencé des études en tourisme à Libramont en septembre dernier. Combiner foot (entraînement à 17h) et les études est parfois compliqué, je le concède volontiers. J’ai passé tous mes examens en décembre: j’attends les résultats. Quant à mon avenir et vu les soucis actuels de Virton, je ne me pose pas la question. Vous savez, je n’ai encore rien prouvé et, dès lors, il est hors de question de s’enflammer.



Repris en U19 et U21, ambitionnez-vous de passer un cap et être appelé par Luc Holtz?

Oui. Sinon autant rester à la maison. Le foot au Luxembourg ne cesse de se développer, de s’améliorer, ce qui est super intéressant. Certains coéquipiers U21 ont franchi le pas… Le cadre de la sélection A est homogène. Ce n’est pas à moi de décider quand je vais être appelé. Pour prétendre espérer y être, je dois jouer mon foot, travailler dur, accomplir de bons matches et les… répéter. Un jour, j’espère être appelé.