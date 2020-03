Après un premier report jusqu'à la fin du mois de mars, la Fédération luxembourgeoise de football a décidé de prolonger cette suspension jusqu'au dernier week-end du mois d'avril.

Les compétitions de la FLF suspendues jusqu'au 27 avril

(DH) - Le 12 mars, la FLF avait déjà décidé de suspendre toutes les compétitions, football et futsal, jusqu'au 30 mars, et de fermer son école de football et ses bureaux de Mondercange.

Le conseil d’administration vient, ce mercredi, de prolonger cette suspension des compétitions jusqu’au 27 avril inclus. En outre, l'école de football de la fédération restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, les compétitions sont arrêtées depuis le 8 mars. La FLF n'a pas encore pris de décision concernant l'aménagement d’un nouveau calendrier des compétitions.



