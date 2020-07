La FLF a révélé ce mardi le résultat du référendum soumis aux clubs concernant le format des championnats la saison prochaine. La formule de l'élite et de l'antichambre composées chacune de 16 entités a recueilli la majorité absolue.

Les clubs plébiscitent une BGL Ligue à 16 équipes

Jean-François COLIN La FLF a révélé ce mardi le résultat du référendum soumis aux clubs concernant le format des championnats la saison prochaine. La formule de l'élite et de l'antichambre composées chacune de 16 entités a recueilli la majorité absolue.

Ainsi qu'elle l'avait annoncé le mois dernier, la Fédération de football (FLF) a laissé aux clubs le soin de décider par référendum de la formule des compétitions seniors à partir de la saison 2020-2021. Tombé ce mardi, le verdict fait état de 498 voix (68,97%) en faveur d'une BGL Ligue et d'une Promotion d'Honneur (PH) à 16 équipes. 30,75% des clubs (222 voix) ont voté contre, tandis qu'il y a eu deux abstentions.

La majorité absolue requise est donc largement atteinte. Dès lors, à partir de la saison 2020-2021, la BGL Ligue comme la PH se joueront donc sur 30 journées de compétition, au lieu de 26 ces dernières années. Plus bas dans la hiérarchie, la Division 1 comportera deux séries régionales composées chacune de 16 équipes, tandis que la Division 2 sera formée de deux séries de 14 équipes. Quant à la Division 3, elle regroupera 11 équipes dans une seule série.

Les 16 clubs de la BGL Ligue 2020-2021 CS Fola Esch

Progrès Niederkorn

FC Differdange 03

Union Titus Pétange

F91 Dudelange

UNA Strassen

Racing FCUL

Jeunesse Esch

Victoria Rosport

Etzella Ettelbruck

US Hostert

US Mondorf

FC Rodange 91

RM Hamm Benfica

Swift Hesperange

FC Wiltz 71

Le nouveau format de la BGL Ligue soumis à un référendum La Fédération (FLF) a l'intention de laisser les clubs décider de la formule des compétitions seniors à partir de la saison 2020-2021. Les clubs recevront la proposition fédérale à la fin de cette semaine, comme le précise la FLF ce mardi dans un communiqué.

Dans son communiqué publié ce mardi, la FLF précise que «le calendrier détaillé de la BGL Ligue et de la Promotion d’Honneur cuvée 2020-2021 sera publié à la fin de cette semaine». De plus, «la répartition des clubs dans les séries des Divisions 1 et 2 ainsi que le calendrier détaillé des D1, 2 et 3 2020-2021 seront publiés la semaine prochaine». Pour rappel, la FLF a prévu que le prochain championnat de BGL Ligue débuterait le 23 août, soit une semaine avant toutes les autres divisions.

Enfin, l'organe faîtier du football luxembourgeois déclare «rester dans l'attente de nouvelles du gouvernement quant à la possibilité d'organiser des entraînements avec des contacts et des matchs amicaux».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.