Les clubs eschois sans problème

Pas de surprise dans les deux premiers matches de Coupe de Luxembourg.

16:1: C'est le résultat en 8es de finale de la Coupe de Luxembourg entre Bourscheid (D3) et Fola. Le premier but des Eschois est marqué par Mura (8e). Koçur a trouvé quatre fois le filet du gardien de but de Bourscheid. Bensi et Pierrard se sont inscrits tous les deux avec trois buts.



L'autre club eschois en lice s'est aussi qualifié facilement pour le prochain tour. Jeunesse a gagné 5-0 (3 buts de Luisi, 2 buts d'Er Rafik) à Käerjéng, club de promotion d'honneur.