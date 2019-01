Les Los Angeles Clippers ont stoppé l'hémorragie après cinq défaites de suite en s'imposant sur le parquet des San Antonio Spurs 103 à 95.

Les Clippers renouent avec la victoire contre les Spurs

Les Los Angeles Clippers ont stoppé l'hémorragie après cinq défaites de suite en s'imposant sur le parquet des San Antonio Spurs 103 à 95.

(AFP) - Battus à domicile coup sur coup par Detroit, la Nouvelle-Orléans, Utah et Golden State, les Clippers n'abordaient pas ce déplacement dans le Texas en grande confiance, d'autant qu'ils étaient privés de deux de leurs principaux arguments offensifs, Lou Williams et Danilo Gallinari, blessés.

Mais la franchise californienne a surpris d'entrée les Spurs et a toujours mené grâce à Tobias Harris qui a inscrit 27 points et frôlé le «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec neuf rebonds et autant de passes décisives. Patrick Beverly a marqué 18 points, tout comme Montrezl Harrell, tandis que, côté San Antonio, LaMarcus Aldridge a inscrit 30 points.

Mais les Spurs ont totalisé 18 ballons perdus. «Ils ont été beaucoup plus efficaces que nous et nous, nous n'avons pas pris les bonnes décisions», a résumé Gregg Popovich, l'entraîneur de San Antonio. San Antonio reste 6e de la conférence Ouest (27 v-21 d), avec deux victoires de plus que son vainqueur du jour, 8e (25 v-21 d).

Seules deux autres rencontres étaient au programme de ce dimanche dominé aux Etats-Unis par les finales de conférence de la Ligue nationale de football américain. La finale de la NFL opposera le 3 février prochain les New England Patriots et les Los Angeles Rams.

Minnesota a tremblé jusqu'au bout face à la lanterne rouge de la conférence Ouest, Phoenix (116-114), mais Karl-Anthony Towns (30 pts, dont 28 avant la pause) et Derrick Rose (31 pts, dont 29 après la pause) ont fait la différence. Enfin, Indiana, 3e de la conférence Est, a surclassé Charlotte 120 à 95 grâce aux 21 points de Victor Oladipo.