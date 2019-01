Le champion national a ciblé ses objectifs pour 2019. Avant d'effectuer son retour sur les routes du Tour d'Italie, il s'alignera à Paris - Nice et sur quelques classiques, dont Het Nieuwsblad.

Sport 1 2 min.

Les classiques et le Giro dans le viseur de Bob Jungels

Le champion national a ciblé ses objectifs pour 2019. Avant d'effectuer son retour sur les routes du Tour d'Italie, il s'alignera à Paris - Nice et sur quelques classiques, dont Het Nieuwsblad.

(ER) - La formation la formation Deceuninck-Quick-Step a donc officiellement lancé 2019 depuis Calpe où les coureurs sont réunis pour le second stage. Victorieuse à 76 reprises, l'équipe de Patrick Lefevere a annoncé la couleur: “Je ne pense pas qu’une équipe qui a gagné autant l’année dernière puisse ne plus gagner en 2019” mais



En marge de cette présentation, Bob Jungels a officialisé son programme de course. Comme annoncé durant le mois de décembre, il débutera sa saison en Amérique du Sud et plus précisément en Colombie avec le Tour de Colombie (12-17 février).



Le point fort de sa saison sera le Tour d'Italie (11 mai-2 juin), une épreuve qu'il disputera pour la troisième fois. Lors de ses deux premières participations (8e et 6e), il avait décroché le maillot blanc de meilleur jeune et un succès d'étape à Bergame en 2017.



Pour préparer ce rendez-vous, Jungels disputera Het Nieuwsblad (2 mars), mais aussi Paris-Nice (10-17 mars) avant d'enchaîner avec quelques classiques flandriennes, comme Bruges - La Panne (27 mars) et A travers la Flandre (3 avril). On ne devrait par contre pas le voir sur l'E3 BinckBank Classic (29 mars), ni au départ de Gand - Wevelgem (31 mars). «Paris-Nice constitue un premier objectif important cette saison, où je veux convaincre par de bonnes performances. Je me suis déjà rendu compte que cette course me convient bien», précise Jungels.



Au Giro, mais pas au Tour de France

Par contre, le Luxembourgeois pourrait ne pas défendre son titre sur la Doyenne le 28 avril, puisqu'il sera en stage avant le départ du Giro le 11 mai à Bologne.



«En fait, la suite de mon programme dépendra du Tour des Flandres (7 avril). Nous ferons le bilan à l'issue de cette course, et peut-être adapterons-nous le programme. Je dois voir comment je pourrais combiner une participation à Liège-Bastogne-Liège, un stage avant le Tour d'Italie et une indispensable pause», analyse le coureur de 26 ans. «Il est donc possible que je ne prenne pas part au Tour des Flandres...»

Le champion du Luxembourg arpentera bel et bien les routes du 102e Tour d'Italie du 11 mai au 2 juin, au contraire de la Grande Boucle, qu'il délaissera en juillet.



«J'apprécie énormément le Giro et toute l'atmosphère qui l'entoure. Je me sens à l'aise en Italie. Le parcours de cette année, avec les trois chronos au menu, est bien sûr fait pour me plaire», explique le coureur grand-ducal, qui enchaîne: «par contre, non, je confirme qu'on ne me verra pas sur les routes du Tour de France cette année, car je n'entends pas être au départ du Tour juste pour faire acte de présence, ce n'est pas mon genre.»