Les cinq temps forts du sport luxembourgeois en 2019

Jean-François COLIN A l'heure de refermer une année riche en performances et émotions sportives, nous vous offrons cinq cadeaux en guise d'étrennes pour le Nouvel An. Cinq moments d'extase, dans cinq disciplines différentes avec l'espoir d'une année 2020 encore plus réjouissante pour le sport grand-ducal.

Nous avons opté pour l'ordre chronologique dans la présentation de ces cinq temps forts du sport luxembourgeois en 2019.

Cyclisme - Bob Jungels s'impose à Kuurne - Bruxelles - Kuurne

Après un bon début de saison qui le voit s'imposer lors de la 4e étape du Tour de Colombie à la mi-février, Bob Jungels (27 ans) se classe 16e du circuit Het Nieuwsblad le 2 mars. Le lendemain, toujours dans les Flandres, le coureur de la formation belge Deceuninck-Quick Step remporte avec panache la semi-classique Kuurne - Bruxelles - Kuurne, après avoir placé son attaque décisive à 16 kilomètres du but.

Un second succès en 2019 qui... n'en appellera malheureusement pas d'autres. Car après ce qu'il qualifie lui-même comme «(s)on meilleur début de saison», avec une huitième place à Paris-Nice, la troisième place dans A travers les Flandres et la cinquième place à l'E3 BinckBank Classic, Jungels, pourtant vainqueur de Liège - Bastogne - Liège en 2018, va patiner et déçoit tant lors du Giro en mai, qu'aux Championnats du monde fin septembre dans le Yorkshire. Deux épreuves où il s'était pourtant fixé des objectifs ambitieux.

Ces contre-performances lui coûteront le titre de Sportif luxembourgeois de l'année, qu'il laissera à Bob Bertemes lors de la cérémonie de l'«Awards Night» le 5 décembre dernier à Mondorf.

Karaté - Jenny Warling est sacrée championne d'Europe des -55 kg

Sacrée Sportive luxembourgeoise de l'année... 2014, Jenny Warling (25 ans) débarque aux 54es Championnats d'Europe fin mars à Guadalajara, en Espagne, avec des ambitions mesurées. Sur la touche en raison d’une opération aux ligaments croisés subie sept mois plus tôt, la karatéka du KC Walferdange est de retour au sommet.

Mais voilà, comme l'appétit vient en mangeant, après avoir aisément dévoré la Kosovare Albulena Gervalla (4-1), puis la Monténégrine Jelena Maksimovic (6-1), Warling triomphe en quart de finale de la Polonaise Dorota Banaszczyk (3-0), championne du monde en titre dans la catégorie des -55 kg. En demi-finale, la Grand-Ducale écarte l'Écossaise Amy Connell (2-1), avant de se frotter le 30 mars en finale à la Turque Tuba Yakan, sixième mondiale qui l’avait battue au même endroit l’an passé en finale dans un K1, l’équivalent de la Ligue des champions en karaté. La finale de la catégorie des -55 kg est haletante et tient toutes ses promesses. Jenny Warling l'emporte 5-4 après avoir été menée 1-3.

2013 ve 2017’de şampiyon olan Tuba Yakan, kumite 55 kilo finalinde Lüksemburglu Jennifer Warling’e 5-4 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. #EuroKarate2019#Karateturk pic.twitter.com/aViMdIFueI — Karate Federasyonu (TKF) (@Karateturk) March 30, 2019

Championne d'Europe U21 en 2013, vice-championne continentale chez les seniors en 2014 et médaillée de bronze en 2015, Warling décroche enfin le Graal continental. Deux mois plus tard, la Luxembourgeoise raflera la médaille de bronze lors des Jeux européens à Minsk et finira deuxième au vote de la Sportive de l'année avec seulement 65 points de moins que la lauréate, la cycliste Christine Majerus.

Tennis de table - Ni Xia Lian se qualifie pour les Jeux de Tokyo

Le moment est historique en ce mercredi 26 juin à Minsk, capitale de la Biélorussie. En s'adjugeant la médaille de bronze du simple dames face à la Monégasque Xiaoxin Yang (4-2) lors des 2es Jeux européens, Ni Xia Lian composte son billet pour ses... cinquièmes Jeux olympiques, après Sydney (2000), Pékin (2008), Londres (2012) et Rio (2016). Surtout, la pongiste du DT Wincrange devient à 55 ans et 357 jours la sportive la plus âgée de sa discipline à se qualifier pour des JO. Elle aura même 56 ans et 20 jours lors de la cérémonie d'ouverture, le 24 juillet 2020.

Madame Ni pose fièrement avec sa médaille de bronze des Jeux européens à Minsk, synonyme de cinquième participation aux Jeux olympiques Photo: Yann Hellers

Inoxydable Madame Ni! A Minsk, la Luxembourgeoise, classée n°53 mondiale, avait réussi l'exploit en 1/8e de finale, en dominant quatre sets à trois la Roumaine Bernadette Szocs, 16e joueuse mondiale. A ce jour, la double championne d'Europe 1998 et 2002, triple vainqueure du Top 12 européen et Sportive luxembourgeoise de l'année 2001, reste, avec le lanceur de poids Bob Bertemes et le nageur Raphaël Stacchiotti, l'une des trois seuls qualifiés luxembourgeois pour Tokyo 2020.

Athlétisme - Bob Bertemes pulvérise son record national du lancer du poids

C'est un véritable coup de tonnerre qui secoue le ciel de Cessange, le dimanche 4 août. A l'occasion de l'anodin Mémorial JP Kops & JM Reuter, Bob Bertemes (26 ans) envoie le poids à 22,22 m! Un jet fabuleux, synonyme bien évidemment de nouveau record national du lancer du poids, mais aussi de huitième performance mondiale de l'année.

Près de deux mois plus tôt, l'athlète du C.A. Belvaux avait porté le record national à 21,29 m le 12 juin à Zenica (Bosnie) et composté par la même occasion son billet pour les Jeux de Tokyo. En début de saison, Bertemes avait décroché la cinquième place début mars lors des Championnats d'Europe d'athlétisme à Glasgow, avec un jet à 20,97 m.

Malgré des Mondiaux au Qatar ratés, Bob Bertemes a été élu Sportif luxembourgeois de l'année 2019 Photo: Fernand Konnen

En fin de saison, l'athlète de 118 kilos sera élu Sportif luxembourgeois de l'année 2019 malgré une performance décevante aux Mondiaux d'athlétisme début octobre au Qatar (élimination avant la finale avec un lancer à 19,89 m), et après une ultime médaille de bronze décrochée fin octobre aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan, en Chine avec un jet à 20,66 m.



Football - Dudelange se qualifie pour les poules de l'Europa League

C'est, a priori, le genre d'exploit qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Qualifié brillamment pour les poules de l'Europa League en 2018, le F91, avec un effectif complètement chamboulé lors du mercato estival, aborde la compétition européenne avec des ambitions mesurées à l'été 2019. Rapidement éjecté de la Ligue des champions, le club de la Forge du Sud reporte ses ambitions sur l'Europa League. Tour à tour, les Macédoniens de Shkëndija, puis les Estoniens de Nomme Kalju sont avalés et digérés, et les hommes d'Emilio Ferrera se retrouvent en barrages, aux portes d'une seconde qualification historique pour les poules de la C3.

Sur leur route, Jonathan Joubert et ses équipiers trouvent un adversaire totalement inconnu, les Arméniens du FC Ararat-Armenia. Le match aller, joué le 22 août à Erevan, laisse un goût amer, avec une courte défaite (1-2) concédée dans le temps additionnel. Une semaine plus tard au stade Josy Barthel, c'est au bout d'un insoutenable suspense (5-4 après les tirs au but) que les Dudelangeois entérinent la seconde qualification de leur histoire pour les poules de l'Europa League.

Jonathan Joubert détourne le tir au but de Patvakan Avetisyan Photo: Yann Hellers

La suite, qui se jouera sans Emilio Ferrera relayé à la barre par Bertrand Crasson, verra le F91 décrocher un succès inattendu (3-4) à l'APOEL Nicosie avant de boucler la campagne par un nul (1-1) chez les Azéris du FK Qarabag. A l'arrivée, un total honorable de quatre points dans un groupe qui comprenait aussi le FC Séville, sur fond de la double polémique du drone apparu au-dessus de la pelouse du Josy Barthel contre Qarabag et de ladite pelouse en piteux état et remplacée au pied levé avant d'accueillir les Chypriotes de Nicosie.

Logiquement, le F91 Dudelange sera sacré Équipe luxembourgeoise de l'année 2019 lors de l'«Awards Night» le 5 décembre à Mondorf.