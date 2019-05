La 118e édition des Internationaux de France, du 26 mai au 9 juin à Roland Garros, offre son lot de nouveautés et de surprises. Connaissez-vous le «quad» et «Ten’Up»? Décryptage.

Les cinq nouveautés de Roland Garros 2019

1. Le court Simonne Mathieu

Niché dans un cadre de verdure, sorti de terre au coeur des jardins des Serres d'Auteuil au-delà de l'avenue Gordon Bennett, le court Simonne Mathieu représente le seul écosystème de ce type au monde. Ecrin de verre - avec ses 5.000 mètres carrés de double vitrage dans la toiture - et de verdure, ce court semi-enterré qui s'intègre parfaitement dans l'architecture des serres historiques adjacentes, peut accueillir jusqu'à 5.000 spectateurs, ce qui en fait la troisième enceinte du site en termes de capacité, devant le circulaire court n°1 (3.802 places), voué à disparaître du paysage. Le tournoi compte désormais cinq courts de plus de 2.000 places.

2. Huit «nouveaux» courts

En plus du sus-nommé Simonne Mathieu flambant neuf, et des six courts du Fonds des Princes, le stade Roland Garros inaugure cette année le court Philippe Chatrier rénové. Le «Central», qui doit se doter d’un toit pour l’édition 2020, a été la proie des pelleteuses et excavatrices quelques jours seulement après la fin du dernier tournoi, et présente des nouvelles tribunes (pour une capacité réduite à 14.911 places, au lieu de 16.500 naguère). Sa nouvelle configuration permet d’offrir de nouveaux espaces aux joueurs et joueuses, qui disposeront notamment de vestiaires plus spacieux et plus fonctionnels, d’une salle d’échauffement, et d’un espace pour accueillir les kinés privés. Ils pourront également accéder au court Suzanne Lenglen.

3. Des nouvelles règles

Lors de l'échauffement avant chaque match, la règle est désormais qu'à partir du moment où le deuxième joueur arrive à son banc, les joueurs ont une minute pour se présenter à l'arbitre de chaise en vue du tirage au sort. Les joueurs auront ensuite cinq minutes pour s'échauffer. Après quoi, ils disposeront d'une minute pour commencer le match. Les spectateurs pourront suivre le compte à rebours sur les écrans disposés au bord de chaque court. Par ailleurs, les joueuses du simple Dames ne pourront demander qu'une seule pause toilettes par match, contre deux les années précédentes. Enfin, comme en 2018, les joueurs bénéficieront de 25 secondes et non plus 20 entre les points, et le «no-let» au service sera lui appliqué pour les épreuves juniors (3-9 juin).



4. Une nouvelle catégorie en fauteuil roulant

La discipline ne reçoit malheureusement pas la médiatisation qu'elle mérite. En plein développement, le tournoi en fauteuil roulant (6 - 9 juin) se dote d’une nouvelle compétition cette année: le «quad». Cette catégorie spécifique regroupera les joueurs souffrant d'une déficience fonctionnelle au niveau des membres inférieurs et supérieurs. La discipline mettra aux prises quatre joueurs, qui joueront à la fois en simple et en double.

5. Un nouvel espace dédié au tennis



La FFT (Fédération française de tennis) a lancé sa nouvelle marque de tennis et sa plateforme numérique, dénommée «Ten’Up». Les spectateurs sont désormais invités à explorer la zone «Ten’Up», située dans la nouvelle extension du stade Roland Garros, au-delà de l'avenue Gordon Bennett, en direction du court Simonne Mathieu. À l'intérieur de cet espace qui a pour but d'encourager à la pratique du tennis, les spectateurs peuvent s'essayer au beach-tennis et, en partenariat avec Babolat, au mini-tennis et au paddle. Les visiteurs auront également l’occasion d’essayer le très innovante application «Ten’Up». Cet espace de divertissement est gratuit et ouvert tous les jours du tournoi.