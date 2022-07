Longwy, à la frontière avec le Luxembourg, sera en fête jeudi. La cité des émaux est le théâtre de l'arrivée de la sixième étape du Tour de France cycliste. Avant l'événement, retour sur les derniers passages de la Grande Boucle en Lorraine.

Arrivée d'étape jeudi à Longwy

Les cinq dernières visites du Tour de France en Lorraine

Un vent de folie va s'emparer de Longwy ce jeudi. La commune meurthe-et-mosellane, située à moins de 10 km de Rodange au Grand-Duché, est la ville d'arrivée de la sixième étape du Tour de France. Le peloton s'élancera de Binche, en Wallonie, pour rallier la cité des émaux en fin d'après-midi, après 220 km d'efforts.

Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus le long du parcours, et il y aura certainement foule dans les côtes de Pulventeux et des Religieuses, difficultés situées dans les tout derniers kilomètres de l'étape. Longwy est gâtée, car la ville a déjà été le théâtre d'une arrivée de la Grande Boucle en 2017. Retour sur les cinq derniers passages de l'épreuve cycliste reine en Lorraine.

2019: Julian Alaphilippe rayonnant

Il n'était pas encore double champion du Monde, mais le Français Julian Alaphilippe a marqué de son empreinte le Tour de France 2019. Il enfile le maillot jaune à l'issue de la 3e étape, remportée en solitaire à Epernay.

Le lendemain, le peloton et son nouveau leader, déjà coqueluche du public français, prennent la direction de Nancy, où l'Italien Elia Viviani, coéquipier d'Alaphilippe, règle le sprint et enlève son premier succès sur le Tour. La cinquième étape s'élance toujours de Lorraine, à Saint-Dié-des-Vosges et traverse une partie du massif, pour rejoindre l'Alsace et Colmar. Peter Sagan s'y impose.

2017: le Grand-Duché à la fête

La 3e étape relie Verviers, en Belgique, à Longwy, mais elle traverse surtout le Luxembourg du nord au sud, en passant par Wiltz ou encore Esch-sur-Alzette. Comme ce sera le cas ce jeudi, l'arrivée à Longwy est précédée par la côte des Religieuses. Néanmoins, le peloton reste groupé et Peter Sagan s'adjuge le sprint.

Le lendemain, le départ est donné au Grand-Duché, à Mondorf-les-Bains, direction une autre cité thermale, Vittel. Le Français Arnaud Démare y nage dans le bonheur en remportant l'étape au sprint. Vittel est également ville départ de la cinquième étape, pour rejoindre la Planche des Belles Filles.

2014: le «Tour des Vosges»

La Lorraine est particulièrement gâtée lors de l'édition 2014. Tout d'abord, Nancy est ville d'arrivée de septième étape. Puis le peloton passe trois jours dans le massif des Vosges avec les étapes Tomblaine-Gérardmer, Gérardmer-Mulhouse et enfin Mulhouse-Planche des Belles Filles. Tous les grands cols figurent sur le parcours : la Schlucht, le Markstein, Petit et Grand Ballon, Platzerwasel... À l'issue de ce «Tour des Vosges», l'Italien Vincenzo Nibali conforte son maillot jaune, qu'il gardera jusqu'à Paris.

2012: Peter Sagan, roi des Arènes

Metz a accueilli le Tour de France pour la dernière fois il y a tout juste dix ans. En 2012, la sixième étape relie Épernay à la préfecture de Lorraine. Un parcours taillé pour les sprinters, et il n'y a effectivement par de surprise à l'arrivée, jugée devant les Arènes de Metz, dans le quartier de l'amphithéâtre. Le fantasque Slovaque Peter Sagan l'emporte tout en puissance.

Le lendemain, le départ de la septième étape est donné en banlieue nancéienne, à Tomblaine. 199km plus loin, l'arrivée est située au sommet d'une montée diabolique que le peloton, spectateurs et téléspectateurs découvrent pour la première fois: la Planche des Belles Filles. Chris Froome s'y impose en solitaire. Depuis, la «Planche» est devenue la «Super Planche» et cette ascension fait déjà partie de l'histoire du Tour.

2009: Vittel, partenaire particulier

En 2009, la cité thermale vosgienne a le privilège d'être ville d'arrivée de la douzième étape, remportée en solitaire par le Danois Nicki Sørensen, et ville départ de la treizième étape. Il faut dire que Vittel a un gros avantage pour attirer le Tour de France: son eau est partenaire de l'épreuve. Forcément, à l'heure des tractations pour élaborer le parcours, ça aide!

