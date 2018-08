Deux exclusions particulières, quatre forçats des terrains, six Strassenois au flair certain et beaucoup de nouvelles têtes sur les pelouses de BGL Ligue. On vous raconte la première journée à travers nos chiffres.

Les cinq chiffres à retenir de la première journée de BGL Ligue

2

Les arbitres n'ont pas eu la main lourde pour cette reprise avec «seulement» 27 cartons jaunes. Deux joueurs ont par contre regagné les vestiaires plus vite que prévu et de façon pour le moins bizarre. Le Rumelangeois Ajdin Bjelic n'a même pas eu le temps de mouiller son maillot. Entré à la 90e minute, il a prix deux cartons jaunes en trois minutes. Le Differdangeois Edvin Muratovic a lui pris un second avertissement pour simulation pour une phase en milieu de terrain. Vous avez dit curieux?

4

Ils étaient cinq à avoir terminé la saison dernière sans manquer une seule minute de jeu. Quatre joueurs ont poursuivi sur leur lancée : le gardien du Racing Romain Ruffier, les Rosportois Daniel Bartsch et Timo Heinz ainsi que le défenseur differdangeois David Vandenbroeck. Seul Tiago Alves, le gardien hammois, a disparu des radars. Il a cédé sa place à Dany Rodrigues.

6

C'est seulement la deuxième fois de sa courte histoire en BGL Ligue que Strassen inscrit six buts en déplacement. Etzella avait été la première victime lors de la saison 2015-2016 (2-6). Cette fois, c'est l'US Hostert qui a payé la note (1-6). Six buteurs différents ont propulsé le FC Una en tête du classement. La saison dernière, Strassen n'a jamais marqué plus de trois buts à l'extérieur.

19

On est parti sur des bases très modestes en termes de buts lors de cette première journée. Les conséquences, peut-être, d'une chaleur étouffante. Dix-neuf réalisations dont sept pour la seule rencontre Hostert-Strassen. On en avait marqué 23 la saison dernière, 24 la précédente et 25 en 2015 pour les trois coups de la compétition.

57

Sebastian Szimayer au Racing et Losseni Keita à Etzella. Deux des nombreux joueurs transférés en action ce week-end. Photo: Yann Hellers

Cinquante-sept joueurs transférés ont fait leur début sous le maillot de leur nouvelle équipe lors de cette journée inaugurale. L'US Hostert est le club qui a «consommé» le plus de nouveaux venus avec six garçons (Roulez, Lusala, Hoffmann, Dango-Hendrix, Eichhorn et Lahyani). Le Fola et Rumelange, eux, n'ont eu recours qu'à deux transférés (Dikaba et Sinani côté eschois, Bjelic et Lusamba à l'USR).