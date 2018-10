Les points perdus par le champion, la disette des équipes visiteuses et l'apathie des buteurs hostertois sont au cœur des chiffres qui reviennent une dernière fois sur la huitième journée de compétition.

Les cinq chiffres à retenir de la huitième journée de BGL Ligue

1





Une seule victoire à l'extérieur lors de cette huitième journée. C'est la première fois de la saison qu'au moins deux équipes ne gagnent pas hors de leurs installations. C'est le Fola qui a puni Rumelange ce dimanche (3-0).





4





On avait un peu perdu de vue le club des «quatre». Ils sont toujours là. Le gardien du Racing Romain Ruffier, les Rosportois Daniel Bartsch et Timo Heinz ainsi que le défenseur differdangeois David Vandenbroeck n'ont pas manqué une seule minute de jeu depuis le début du championnat 2017-2018.

8





Le F91 a déjà laissé huit points dans la nature depuis le début de la compétition alors que le champion en titre a joué sept matches. C'est deux unités de moins que la saison dernière... au terme du championnat. Le Progrès n'est guère mieux loti avec dix points de perdus cette saison, soit cinq de moins qu'à la fin de l'exercice précédent.





26





Dino Toppmöller a ajouté un 26e joueur à son casting de la BGL Ligue. Salif Dramé a signé ses débuts en BGL Ligue face au Racing dimanche (1-1). A l'autre bout de la chaîne, on trouve Differdange avec seize joueurs. Pas sûr qu'Arno Bonvini puisse en ajouter un 17e avant la trêve..





276





L'US Hostert marque... le pas. Les Vert et Blanc n'ont plus trouvé le chemin des filets adverses depuis 276 minutes en BGL Ligue. Le dernier buteur s'appelle Denis Stumpf. C'était face à Rumelange lors du succès 4-2 lors de la cinquième journée de championnat.