Les cinq chiffres à retenir de la dernière journée de BGL Ligue

Christophe NADIN

1

C’est la première fois depuis son retour parmi l’élite en 2008 que le Fola encaisse cinq buts à domicile en championnat. La Jeunesse ne s’était plus imposée depuis six saisons et un succès deux buts à rien au Galgenberg.

6

Six joueurs n’ont pas manqué une seule minute de championnat cette saison: les Differdangeois Julien Weber et David Vandenbroeck, Julien Klein (Fola), Ricky Delgado (Jeunesse), Romain Ruffier (Racing) et Timo Heinz (Rosport).

Une régularité à toute épreuve pour David Vandenbroeck, mais pas de billet européen à la clef. Photo:Yann Hellers

8

Parmi les séries à retenir cette saison, on épinglera celle du Fola avec huit victoires de rang qui ont replacé le club doyen tout en haut de l’affiche. Le F91, lui, est resté invaincu lors des matches retour. Julien Weber (Differdange) se consolera, lui, avec ses douze clean sheet.

33

Un champion qui encaisse 33 buts, c’est du jamais-vu au XXIe siècle parmi l'élite luxembourgeoise. A Dudelange, cette saison, c’était un peu portes ouvertes comme en témoignent les deux derniers matches au cours desquels Jonathan Joubert a encaissé six buts. Mais là encore, ça restera anecdotique au vu d’une saison remarquable.

Deux dernières journées mouvementées pour Jonathan Joubert, mais c'est bien peu de choses au regard d'une saison aussi aboutie. Photo: Vincent Lescaut

59

Petit champion? Le F91 ne s’en formalisera pas tant son parcours européen force le respect. Le total des points (59) obtenu par Dudelange cette saison est le troisième plus faible depuis que l’élite est passée à 14 clubs en 2006-2007. Le F91 n’en avait récolté que 54 en 2011-2012 et la Jeunesse 57 en 2009-2010. A l’autre bout de la chaîne, Dudelange possède aussi le record avec 71 unités au terme de la saison 2007-2008.