Le record d'Hostert, Rumelange qui s'exporte très mal et ce classement qui donne une bien drôle de lanterne rouge. Retour en chiffres sur cette cinquième journée parmi l'élite avant la mini-trêve internationale.

Les cinq chiffres à retenir de la cinquième journée

Christophe NADIN Le record d'Hostert, Rumelange qui s'exporte très mal et ce classement qui donne une bien drôle de lanterne rouge. Retour en chiffres sur cette cinquième journée parmi l'élite avant la mini-trêve internationale.

1

Première défaite pour le Racing. La Jeunesse reste la dernière équipe invaincue. Premiers succès à l'extérieur pour Etzella et le Progrès. Première victoire pour l'US Hostert.

3

Differdange n'a encaissé que trois buts en cinq matches. Vendredi, face au Racing, Julien Weber a signé sa quatrième clean-sheet de la saison.



4

L'US Hostert a inscrit pour la première fois de son histoire quatre buts parmi l'élite. Jamais au cours des trois premières saisons disputées en BGL Ligue, les joueurs du Grengewald n'avaient trouvé l'ouverture à autant de reprises. Les Vert et Blanc ont distancé Rumelange 4-2 vendredi.



12

L'US Rumelange reste sur douze matches sans victoire à l'extérieur en BGL Ligue. Les trois défaites de cette saison s'additionnent à neuf autres matches non couronnés de succès lors de la saison 2016-2017. Il faut remonter au 29 septembre 2016 et un succès au Titus Pétange (1-2).



14

Dudelange occupe la quatorzième place du classement à l'heure d'aborder cette mini-trêve. Le classement est bien sûr tronqué puisque le F91 compte deux matches de moins. Mais un champion en titre lanterne rouge, avouez que ce n'est pas courant.