La fête à Dudelange mais pas seulement. Bien sûr que les chiffres affichés par le champion sortant font tourner les têtes, mais nous nous sommes aussi penchés sur les statistiques un peu folles de Samir Hadji et sur les joueurs les plus réguliers.

Les cinq chiffres à retenir de la 25e journée de BGL Ligue

Christophe NADIN Deux fois sept buts en une saison: c'est lourd pour Rodange.

4

Quatrième doublé de la saison pour Samir Hadji, l'un des bourreaux de Rodange jeudi dernier (7-1). Le meilleur buteur du Fola s'est aussi fendu d'un quadruplé cette saison face à l'US Esch, ce qui porte à 104 son total de buts pour le club doyen toutes compétitions confondues.

5

Le club des irréductibles a perdu un membre. Paulo Arantes n'a pas joué pour la première fois de la saison avec le RM Hamm Benfica. Ils ne sont désormais plus que cinq à ne pas avoir loupé une seule minute depuis le début de la saison: les gardiens Tiago Alves (RM Hamm Benfica) et Romain Ruffier (Racing) et les trois joueurs de champ David Vandenbroucke (Differdange) ainsi que les Rosportois Daniel Bartsch et Timo Heinz.



Daniel Bartsch n'a pas manqué une minute de jeu depuis le début de saison. Photo: Ben Majerus

7

Rodange a encaissé sept buts dans un match pour la deuxième fois de la saison. A Dudelange, le club de la Chiers n'était pas parvenu à en inscrire un. Au Fola, Menaï a sauvé l'honneur.



14

Le F91 a décroché son 14e titre de champion, le troisième d'affilée. Quatorze sacres ramassés sur 19 ans. Une véritable hégémonie. Le club de la Forge du Sud en totalise désormais deux fois moins que la Jeunesse Esch (28) mais deux fois plus que le Fola (7).



30

Le record de buts inscrits en une saison est égalé depuis ce dimanche. Avec ses trois réalisations, Dave Turpel a rejoint Pierre Piskor, meilleur goleador en 2009. Il reste à l'artificier dudelangeois à le dépasser face à Hostert samedi prochain. A moins qu'Alexandre Karapetian, 27 buts, ne coiffe tout le monde au poteau.