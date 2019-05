La lourde victoire du Racing sur le Progrès ce dimanche est hallucinante à plus d'un titre pour les deux équipes. C'est notre fil rouge des chiffres du jour qui refont la vingt-quatrième journée de BGL Ligue.

Les cinq chiffres à retenir de la 24e journée de BGL Ligue

Differdange n'a pas encore connu la défaite depuis l'arrivée de Paolo Amodio et son premier match gagné contre le Progrès (2-0). Le club de la Cité du Fer a distancé la Jeunesse deux buts à rien dimanche et présente un bulletin de 19 points sur 21. Le Racing, lui, ne s’est pas encore incliné dans ses installations depuis qu’il a rejoint le stade Achille Hammerel le 15 mars face à Differdange (3-3). Le club de la capitale a giflé le Progrès 5-0 ce dimanche.

Tom Siebenaler et Differdange ont retrouvé une stabilité défensive. Almir Klica l'a appris à ses dépens. Photo: Fernand Konnen

2

Seules deux équipes ne sont plus concernées par l'un des quatre enjeux majeurs (titre, ticket européen, barrage, descente) à deux journées de la fin: l'Union Titus Pétange, vainqueur sur le fil de Rumelange ce dimanche (2-1) et l'US Mondorf, auteur d'un match nul contre Hostert (2-2). Les deux formations peuvent encore améliorer leur classement.

4

Quatre buts seulement ont été inscrits par les équipes visiteuses ce week-end. Un record depuis le début de la saison. Ce n'est aussi que la seconde fois de la saison qu'aucune victoire à l'extérieur n'est à signaler. La treizième journée avait déjà vécu pareil scénario.

5

Le Racing n'avait pas encore inscrit cinq buts en championnat cette saison. C'est chose faite depuis ce dimanche et le plantureux succès contre le Progrès. Niederkorn, lui, n'avait plus encaissé cinq buts dans la compétition depuis la saison 2011-2012. C'était à Dudelange (0-5).

11

Le championnat touche à sa fin et les gardiens, sans l'avouer ouvertement, gardent un œil attentif sur leur performance. Les clean sheet font ainsi partie du challenge et Differdange mène la danse haut la main avec onze rencontres sans encaisser. Le Fola et la Jeunesse suivent à distance (9) puis viennent Dudelange et le Racing (7).