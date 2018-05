Le club des six, vous connaissez? Ce sont ces joueurs qui n'ont pas encore manqué une miette du spectacle cette saison. Un temps de jeu complet. Découvrez-les dans nos cinq chiffres avec lesquels on prend congé de cette antépénultième journée.

Les cinq chiffres à retenir de la 24e journée de BGL Ligue

Christophe NADIN Dudelange parti pour égaler... Dudelange.

1

Le jeune Oliveira au Racing a disputé son tout premier match en BGL Ligue cette saison. Patrick Grettnich a joué la rotation à plein avec des garçons comme Meireles ou encore Catic qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires. La combine a failli réussir puisque Rodange n'a gratté qu'un point en toute fin de match.

6

Six joueurs n'ont pas manqué une seule minute de jeu depuis le début de la saison dont deux gardiens: Tiago Alves (RM Hamm Benfica) et Romain Ruffier (Racing). Les quatre joueurs de champ sont Paulo Arantes (RM Hamm Benfica), David Vandenbroucke (Differdange) et les Rosportois Daniel Bartsch et Timo Heinz.

8

Il reste deux matches à Dudelange pour égaler sa meilleure série de victoires de ces dernières saisons. Lors de l'exercice 2015-2016, le F91 avait aligné dix succès de rang. Avec celui contre l'US Esch de ce dimanche, la série de cette saison s'étend à huit victoires.

37

Récital offensif pour cette antépénultième journée avec 37 réalisations. C'est le meilleur total de la saison. La 19e journée détenait jusque-là le record avec 33 buts.

64

Quatre buts en 64 minutes pour l'US Mondorf, c'est autant que lors des 591 minutes précédentes. Le club de la cité thermale a distancé le Titus Pétange 4-3 avec deux doublés de Soares et Natami.