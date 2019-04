Les séries, les buts marqués et encaissés et la régularité sont au cœur des chiffres avec qui l'on refait la 22e journée de BGL Ligue.

Les cinq chiffres à retenir de la 22e journée en BGL Ligue

3

L'US Mondorf vient d'aligner une troisième victoire consécutive cette saison en battant Etzella un but à rien après ses succès contre le Progrès et à Rumelange. Le club de la cité thermale avait réussi pareille série lors de l’exercice précédent en toute fin de championnat.

8

Strassen a encaissé huit buts en 110 minutes dont quatre ce dimanche contre le Progrès. Les huit précédents que Ralph Schon a été repêcher au fond de ses filets s'étalaient sur les 998 minutes précédentes.

Deux week-ends compliqués pour Ralph Schon après tant de semaines de beau temps. Photo: Ben Majerus

9

Le RM Hamm Benfica et Etzella possèdent les deux attaques les moins performantes de l'élite avec respectivement 23 et 25 buts inscrits. Les deux clubs partagent une autre particularité: celle de ne pas avoir secoué les filets adverses à neuf reprises depuis le début de la compétition. Comme face à la Jeunesse et Mondorf ce dimanche.

15

Differdange vient de signer un 15 sur 15. Un bilan qui contraste avec les cinq matches précédents lors desquels le club de la Cité du Fer n'avait récolté qu'un seul point. Quinze c'est aussi le nombre de points perdus par Dudelange à domicile. Le F91 en a abandonné deux de plus contre Rumelange ce dimanche.

57

Romain Ruffier est l'un des joueurs les plus réguliers de BGL Ligue. Le gardien du Racing a enchaîné, vendredi à Pétange, son 57e match consécutif dans les buts du club de la capitale. Depuis qu'il a rejoint le Verlorenkost, le dernier rempart n'a manqué que deux matches de championnat.

Romain Ruffier peut bomber le torse. Il est régulier et commande la deuxième défense la plus imperméable du pays. Photo: Christian Kemp