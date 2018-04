Des clubs de pointe qui encaissent autant de buts? On n'avait jamais vu ça depuis que quatorze clubs fréquentent l'élite du football luxembourgeois. C'est l'un des cinq chiffres qui nous ont interpellés ce week-end à l'issue de la 22e journée.

Les cinq chiffres à retenir de la 22e journée en BGL Ligue

Les cinq chiffres à retenir de la 22e journée en BGL Ligue

Christophe NADIN Des clubs de pointe qui encaissent autant de buts? On n'avait jamais vu ça depuis que quatorze clubs fréquentent l'élite du football luxembourgeois. C'est l'un des cinq chiffres qui nous ont interpellés ce week-end à l'issue de la 22e journée.

4

L'US Esch reste calée à quatre points. La lanterne rouge va-t-elle devenir le pire cancre de l'élite depuis que quatorze clubs y jouent (2006-2007)? Hostert avait bouclé le championnat 2012 avec huit points. Mamer avait pris un point de plus en 2007.



5

Cinq victoires à l'extérieur. Une première cette saison en BGL Ligue.

6

Avec six victoires consécutives, le F91 a égalé la meilleure série de la saison qu'il détenait conjointement avec le Progrès, auteur d'un 18/18 en début de championnat. Le Titus Pétange pourra-t-il mettre un frein à cette performance dimanche prochain?



23

Les deux clubs qui ont encaissé le moins de buts après 22 journées sont Dudelange et le Progrès: 23. Depuis que l'élite est passée à 14 clubs en 2006, jamais un total aussi élevé n'avait été atteint à quatre journées de la fin. Sur les douze derniers championnats, le F91 a présenté la défense la moins perméable à pareille époque à dix reprises. Le Fola (2014) et la Jeunesse (2010) ont empêché le Grand Chelem. A titre de comparaison, Dudelange n'avait encaissé que dix buts après 22 journées la saison dernière. Quel grand écart!



360

Moussa Touré (Mondorf) s'est approché du but de Thomas Hym (Fola) sans parvenir à marquer. L'USM est malade offensivement. Photo: Christian Kemp

L'US Mondorf n'a plus trouvé le chemin des buts adverses depuis 360 minutes. Cédric Soares avait clôturé la marque contre Rosport (3-1) en fin de match. Depuis, c'est le mutisme complet sur le front de l'attaque face au Progrès, la Jeunesse, au Racing puis contre le Fola. Et face à Rodange mercredi?