Des équipes déjà en vacances? Pas en BGL Ligue. A cinq journées du terme du championnat, chacune des quatorze formations de l'élite peut encore espérer quelque chose. En haut comme en bas même si parfois il faudrait un sacré concours de circonstances.

Les cinq chiffres à retenir de la 21e journée de BGL Ligue

0

La Jeunesse n’a pas encore gagné à domicile en 2019. Les Bianconeri ont dû se contenter d’un nul (1-1) face à l’Union Titus Pétange samedi. Leur dernière victoire à la Frontière remonte au 4 novembre face au RM Hamm Benfica.

Emmanuel Lapierre et la Jeunesse ne gagnent plus à domicile. Le match nul face à l'Union Titus Pétange de Kenan Avdusinovic n'arrange les affaires de personne. Photo: Fernand Konnen

1

Vainqueur à Rumelange, l’US Mondorf vient d’aligner pour la première fois de la saison deux succès d’affilée après sa victoire contre le Progrès. C’est aussi la première fois que le Progrès perd à domicile depuis le début de la compétition.

4

Differdange vient d’aligner une quatrième victoire consécutive. Une première cette saison. Le Fola reste toutefois intouchable dans cette catégorie avec huit succès de rang. Le bilan differdangeois contraste avec celui de son voisin niederkornois qui vient d’enchaîner quatre rencontres sans succès. Il faut remonter à la saison 2015-2016 pour trouver la trace d’une pareille période de disette en championnat. Entre la 20e et la 23e journée, les Jaune et Noir avaient enquillé quatre défaites contre le Fola, Differdange, Mondorf et le FC Wiltz.

14

A cinq journées du terme de la compétition, les 14 équipes sont encore concernés par un enjeu. En poussant à l’extrême limite de la logique mathématique, les huit premiers du classement peuvent encore décrocher le titre et les onze premiers peuvent briguer un billet européen en partant du principe que la quatrième place ouvrira les portes continentales. Enfin, les six dernières équipes sont encore impliquées dans la course au maintien direct. Et elles sont carrément onze toujours à portée du barrage même si de Differdange au Titus Pétange, ça relève du pur fantasme.

40

Le Fola a abandonné deux points à Ettelbruck et pointe toujours à la deuxième place du classement avec 40 points. Il faut remonter au championnat 2010-2011 pour trouver un dauphin moins bien loti en termes d’unités. A l’époque, c’était Käerjéng qui totalisait 36 points, soit 16 de moins que le leader dudelangeois.