Les cinq chiffres à retenir de la 20e journée en BGL Ligue

Christophe NADIN Cinq victoires à domicile: ce n'est pas une première en BGL Ligue. Alors, on a creusé plus profond pour dénicher les chiffres qui ont défrayé la chronique ce dimanche. Non, les matches n'ont pas commencé après vingt minutes! On refait la journée en chiffres.

0

Aucun but dans les vingt premières minutes: une première cette saison. C’est Mickael Jager qui a secoué en premier les filets ce dimanche. L’attaquant de Strassen a ouvert la marque dans la rencontre face à l’Union Titus Pétange (2-1).

3

Trois victoires à la suite: une grande première pour Differdange cette saison. Le club entraîné par Paolo Amodio s’est imposé 2-0 contre Etzella. Un succès consécutif à deux autres: un premier dans le derby contre le Progrès puis un second à Rumelange.

4

Nicolas Perez n’est plus le seul auteur d’un quadruplé cette saison. Le buteur français du F91 a été rejoint par Samir Hadji dans cet exercice. L’attaquant du Fola s’est fait un malin plaisir à torpiller la défense de Rumelange à quatre reprises dimanche. L’USR est finalement reparti avec sept buts dans ses valises.

10

Strassen n’a plus perdu depuis dix matches en championnat. Le club entraîné par Manu Correia, invité de Zone Mixte ce lundi, reste sur un bilan de 26 points sur 30. Cette série d’invincibilité égale celle du Fola avant la chute du club eschois à Pétange. Seul le F91 fait mieux avec une série, toujours en cours, de onze matches sans défaite.

383

Cette fois, Etzella a crevé le plafond. Le club du Deich reste sur 383 minutes de disette offensive après sa défaite à Differdange. Le dernier buteur s’appelle Correia face à la Jeunesse. L’ancien record de l’US Hostert (341 minutes) a volé en éclats.