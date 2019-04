L'étonnant départ de Pedro Resende, la réussite des clubs en déplacement, la constance de plusieurs piliers et le long passage à vide d'Etzella sont au coeur des chiffres de ce dix-neuvième épisode de l'élite grand-ducale.

Les cinq chiffres à retenir de la 19e journée en BGL Ligue

Christophe NADIN L'étonnant départ de Pedro Resende, la réussite des clubs en déplacement, la constance de plusieurs piliers et le long passage à vide d'Etzella sont au coeur des chiffres de ce dix-neuvième épisode de l'élite grand-ducale.

1

Des clubs qui se séparent d’un entraîneur, des coaches qui décident de prendre du recul, c’est le monde du football. Mais un technicien qui quitte son poste après une victoire, c’est une première cette saison parmi l’élite. Pedro Resende l’a fait. Avant lui, six clubs avaient déjà changé de cornac: le Fola, le Progrès, le Titus Pétange, le Racing, le RM Hamm Benfica et Differdange. Et après, un autre a suivi la mode: la Jeunesse.

4

Quatre succès à l’extérieur. Le record de la saison est égalé. La Jeunesse, Dudelange, Strassen et le Racing l’avaient emporté hors de leur base lors de la troisième journée. Dimanche dernier, le F91 et Strassen étaient encore dans le coup. Le RM Hamm Benfica et Differdange ont aussi signé des succès à l’extérieur.

8

Aucune équipe du Top 4 n’a présenté une clean sheet ce dimanche. C’est toujours Differdange qui mène la danse de ce classement avec huit matches sans encaisser. Julien Weber est talonné par Thomas Hym (Fola) qui a gardé ses filets inviolés à sept reprises. La Jeunesse de Kevin Sommer a aussi fini à sept reprises un match sans encaisser.

16

Seize joueurs n’ont toujours pas manqué une seule minute de jeu depuis le début de la compétition. La palme revient à Rosport avec quatre éléments (Bürger, Heinz, Feltes, Bartsch). Les autres garçons indéboulonnables depuis le début de saison sont Weber et Vandenbroeck (Differdange), Keita et Soares (Etzella), Hym et Klein (Fola), Delgado (Jeunesse), Ruffier (Racing), C. Stumpf (Hostert), Thior (Rumelange), Schon et D. Agovic (Strassen).

Gilles Feltes (Rosport) fait partie des incontournables de la BGL Ligue. Photo: Yann Hellers

293

La disette offensive s’est installée à Etzella. Le club du Deich n’a plus trouvé le chemin des filets adverses depuis 293 minutes. Le dernier buteur s’appelle Correia face à la Jeunesse. C’est l’US Hostert qui détient le record avec 341 minutes d’inefficacité offensive constatée entre le but de Dervisevic à Dudelange (13e journée, 77e minute) et celui de Lahyani à Rumelange (17e journée, 58e minute).