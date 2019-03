Le début d'année poussif de la Jeunesse, la douce euphorie pétangeoise, la belle série de Strassen, le sursaut hammois et les difficultés devant le but adverse de Differdange et de l'US Hostert. On refait la seizième journée en chiffres.

Les cinq chiffres à retenir de la 16e journée de BGL Ligue

Le début d'année poussif de la Jeunesse, la douce euphorie pétangeoise, la belle série de Strassen, le sursaut hammois et les difficultés devant le but adverse de Differdange et de l'US Hostert. On refait la seizième journée en chiffres.

0

Aucune victoire pour la Jeunesse en 2019 (pour neuf en première partie de saison), aucune clean sheet (pour sept avant la trêve) et pas un seul match avec plus de deux buts inscrits (pour huit lors des treize premières journées. Début d’année timide pour la Vieille Dame.

3

L’Union Titus Pétange a signé sa troisième victoire consécutive en championnat dimanche face à Differdange (5-1). C’est la première fois de la saison que pareille série victorieuse arrive. Il faut remonter au championnat 2016-2017 pour trouver la trace d’un neuf sur neuf.

Heureux qui comme l'Union Titus Pétange fait une belle pyramide. Utile pour monter dans la hiérarchie. Photo: Michel Dell’Aiera

7

Septième match consécutif sans défaite pour Strassen toutes compétitions confondues. Le FC Una demeure sur un appréciable 16 points sur 18 en championnat après son bon match nul de dimanche au Fola.

10

Le RM Hamm Benfica a dû patienter dix matches de championnat pour retrouver le goût de la victoire. Les Aigles du Cents ont distancé le Racing deux buts à rien dimanche dans le derby de la capitale. Le dernier succès remontait à la sixième journée avec une victoire à Rumelange (3-1). L’USR est logée à pire enseigne puisqu’elle n’a plus gagné de match depuis la quatrième journée et une victoire contre Rosport (3-2).

283

La disette offensive du FC Differdange s’est enfin arrêtée avec la réduction du score de Deruffe contre l’Union Titus Pétange. Une maigre consolation 439 minutes après le dernier but de Oukache face au RM Hamm Benfica. La série en cours appartient désormais à l’US Hostert qui n’a plus marqué depuis 283 minutes et une réalisation de Dervisevic face à Dudelange.