Les cinq chiffres à retenir de la 15e journée de BGL Ligue

Christophe NADIN Les matches nuls, les cartons, les buts à l'extérieur et la disette offensive sont au cœur des cinq chiffres de la quinzième journée de BGL Ligue.

1

Le Fola a signé son premier match nul de la saison. Dudelange aussi... sur son terrain. La Jeunesse a elle subi son premier revers à domicile depuis le début de la compétition.

3

Trois exclus en une journée: c'est une première cette saison. Differdange avait fort à faire vendredi en terminant à neuf après les exclusions pour deux cartons jaunes de Mathias Jänisch et Geoffrey Franzoni. Tom Schnell (F91) est venu se rajouter à la liste dimanche. Differdange a déjà vu quatre de ses joueurs regagner les vestiaires avant la fin du match depuis le début de la compétition. Toujours en jaune, avec chiffre assez spectaculaire: Diogo Pimentel (Etzella) a écopé de son dixième carton jaune cette saison en tenant compte des deux avertissements qui ont valu son exclusion au Fola.

5

Inscrire cinq buts à l'extérieur en BGL Ligue, ce n'était plus arrivé à Etzella depuis le 22 septembre 2013. Le club nordiste l'avait emporté cinq buts à un au Racing. C'est à Rumelange que le club entraîné par Claude Ottelé est parvenu à réussir pareil exploit ce dimanche. Etzella a gagné 5-3 après avoir été mené 2-3. Spectaculaire!

31

Trente-et-un points, c'est le total affiché par le leader, le Fola, après quinze journées. C'est le plus petit nombre de points à ce stade de la compétition totalisé par l'équipe de tête depuis que la compétition est passée à quatorze clubs. Le Fola comptait déjà 31 unités après quinze journées lors de la saison 2012-2013.

362

La disette offensive est longue comme un jour sans pain pour Differdange qui n'a plus trouvé le chemin des filets adverses en BGL Ligue depuis 362 minutes et le but de Oukache face au RM Hamm Benfica. Le déclic, c'est pour dimanche prochain face au Titus Pétange?

Maxime Deruffe et Differdange ne trouvent pas la solution offensive. Cela devient urgent! Photo: Michel Dell'Aiera