Des joueurs sages, un changement de leader, une équipe qui voyage en première classe, des nouvelles têtes et une disette offensive au menu des chiffres qui évoquent cette journée de reprise en BGL Ligue.

Les cinq chiffres à retenir de la 14e journée de BGL Ligue

0

Aucune expulsion pour cette journée de reprise. C'est assez rare pour le souligner. Ce n'est que la troisième fois de la saison que ça arrive après les deuxième et dixième journées.

3

Le Fola est le troisième leader de la compétition. Strassen avait pris les commandes au terme de la première journée avant de céder le relais à la Jeunesse dès le second chapitre.

13

Strassen devrait penser à faire une demande pour jouer tous ses matches à l'extérieur. Le club entraîné par Manu Correia a signé au RM Hamm Benfica son quatrième succès loin de ses bases ce week-end, ce qui porte son total à 13 unités glanées en déplacement sur les 19 points.

16

Seize nouveaux joueurs ont foulé les pelouses de BGL Ligue ce week-end. Six clubs n'ont aligné que des éléments qui comptaient déjà des minutes de jeu avant la trêve. La palme du renouveau revient à l'Union Titus Pétange avec quatre nouveaux visages: les recrues hivernales Diouf et Sawaneh, mais aussi le jeune Peixoto (18 ans) et le revenant Amodio dans les buts.

272

Differdange n'a plus trouvé l'ouverture depuis 272 minutes et le but de Oukache face au RM Hamm Benfica. La dernière des quatre réalisations. A la décharge des Differdangeois, les trois derniers adversaires s'appelaient la Jeunesse, le Fola et Dudelange. Il faudra marquer à Strassen vendredi.