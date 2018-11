Les curieux débuts de match du champion en titre, la disette offensive et le peu de réussite des équipes locales figurent au menu des chiffres de ce pénultième chapitre de l'année parmi l'élite.

Les cinq chiffres à retenir de la 12e journée de BGL Ligue

Christophe NADIN Les curieux débuts de match du champion en titre, la disette offensive et le peu de réussite des équipes locales figurent au menu des chiffres de ce pénultième chapitre de l'année parmi l'élite.

1

Une seule victoire à domicile a émaillé cette journée, celle du Progrès face au Racing (2-0). Un fait plutôt rare dans la compétition puisque le dernier fait d'armes de ce genre remonte à la saison dernière avec une dixième journée au terme de laquelle seule l'US Hostert, qui recevait l'US Esch, l'avait emporté à la maison.

6

Le Fola a signé sa sixième victoire consécutive ce dimanche en championnat face au RM Hamm Benfica (2-1). C'est la meilleure série en cours de la saison. Le club eschois doit encore faire un sacré effort pour égaler celle de Dudelange la saison dernière (10).

7

Rumelange ferme actuellement la marche avec sept points. C'est le total le plus élevé d'une lanterne rouge après douze journées depuis que le championnat est passé à 14 équipes en 2006. Cependant, en 2012, le Progrès affichait aussi pareille statistique et l'USR comme Hostert totalisaient le même nombre de points en 2012.

8

Le F91 a encaissé en premier huit fois lors des douze premières journées. Il a perdu trois fois (face à Differdange, Mondorf et la Jeunesse), accroché deux matches nuls (au Racing et à Rosport) et signé trois victoires (au Fola, face au Titus Pétange et Etzella) dans cette configuration. Décidément pas le bilan d'un potentiel champion.

13

On restait sur les trois journées les plus prolifiques en matière de buts. La douzième, elle, touche le fond avec 13 réalisations. Il faut remonter à la deuxième journée de la saison 2016-2017 pour trouver trace de pareille disette offensive.