Comme en 2015, les Roud Léiwen se produiront ce Lundi de Pentecôte à la Lviv Arena. Combien de joueurs présents à l'époque sont encore du voyage quatre ans plus tard, dans un débat arbitré par un homme en noir que les Dudelangeois connaissent bien?

Les cinq chiffres à retenir avant Ukraine - Luxembourg

A Lviv,

1

Peter Kralovic ne sera pas un total inconnu pour Kevin Malget, Danel Sinani et Dave Turpel. L'arbitre slovaque de 36 ans prévu ce lundi avait en effet dirigé les débats de F91 Dudelange - Betis Séville (0-0) le 13 décembre 2018 en poule de l'Europa League pour la seule et unique fois de sa carrière à ce jour où il a arbitré un match impliquant une formation luxembourgeoise. Pour le reste, le Slovaque, arbitre FIFA depuis 2012 et qui a fait ses premiers pas en D1 de son pays en 2009, a essentiellement arbitré des rencontres internationales de jeunes (sélections U17, U19, Espoirs et UEFA Youth League) en plus de matches d'Europa League et de tours préliminaires de Ligue des champions. Ses arbitres assistants seront ce lundi ses compatriotes Milan Štrbo et Erik Weiss.

5

Si les Roud Léiwen n'ont affronté que quatre fois la Lituanie dans leur histoire, le débat de ce Lundi de Pentecôte ne sera que le cinquième du genre entre l'Ukraine et le Luxembourg. La première joute, amicale, avait eu lieu le 8 juin 2006 à Luxembourg (victoire de l'Ukraine 0-3), avant que les deux nations ne se rencontrent en aller-retour dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2016 (et à nouveau deux fois 3-0 en faveur de l'Ukraine), puis le 25 mars dernier au Josy Barthel (1-2) avec le premier but grand-ducal de l'Histoire contre les Ukrainiens, signé Dave Turpel. Quatre matches, et quatre revers luxembourgeois, donc. A noter la particularité du Ballon d'or 2004, Andrii Shevchenko (42 ans), qui avait participé comme joueur (32 minutes) au premier débat de 2006 (il avait même inscrit le deuxième but à la 83e minute) avant de retrouver le Grand-Duché en qualité de sélectionneur le 25 mars dernier et ce lundi.

6

Quatre ans moins quatre jours plus tard, la sélection luxembourgeoise sera donc de retour à Lviv pour y affronter l'Ukraine. Des dix-neuf éléments couchés sur la feuille de match à l'époque, ils sont encore six présents en 2019 à prétendre disputer la rencontre de ce lundi, en plus, bien sûr, du sélectionneur Luc Holtz (49 ans) déjà en poste à l'époque: Maxime Chanot (29 ans, 32 sélections), Kevin Malget (28 ans, 33 sélections), Lars Gerson (29 ans, 67 sélections), Daniel Da Mota (33 ans, 93 sélections), Dave Turpel (26 ans, 45 sélections) et Stefano Bensi (30 ans, 46 sélections). Côté ukrainien, ils étaient quatre dans l'équipe alignée à l'époque par Mikhail Fomenko à figurer toujours dans le cadre actuel: le gardien Andrii Pyatov, les milieux Taras Stepanenko et Yevhen Konoplyanka, ainsi que l'attaquant Artem Kravets.



L'équipe luxembourgeoise du 14 juin 2015 à Lviv: Joubert; Jans, Schnell, Chanot, Malget; Holter (77e Philipps); Payal, Gerson, Mutsch, Da Mota (69e Deville); Turpel (52e, Bensi). Joueurs non alignés: Frising, Martino, Sacras, Duriatti, Bohnert.

27

Sur le papier, dans les chiffres et... peut-être sur le terrain, l'Ukraine est d'un tout autre calibre que la Lituanie, dernier adversaire en date du Luxembourg. De fait, là où les Baltes pointent à une peu flatteuse 132e place au ranking mondial de la FIFA, les «Jovto-Blakytni» (les Bleu et Jaune) affichent une remarquable 27e place, tandis que le Luxembourg se situe lui au 86e rang. Mais une telle différence de 59 étages se verra-t-elle sur la pelouse de la Lviv Arena ce lundi? L'Ukraine a obtenu son meilleur classement absolu - 13e place - en 2006, tandis que son classement moyen depuis la création du système est une 41e place.

Six des vingt-trois Luxembourgeois, plus Luc Holtz, connaissent bien la Lviv Arena et ses 34.915 sièges jaunes et bleus

34.915

Le Luxembourg jouera ce Lundi de Pentecôte pour la seconde fois de son histoire sur le sol ukrainien, et une fois encore, cela se passera à Lviv, qui n'est pourtant que la septième ville d'Ukraine avec ses 730.000 âmes environ, capitale de la Galicie, située à l'extrémité ouest du pays, à environ 70 km de la frontière polonaise. Comme le 14 juin 2015, les joueurs grand-ducaux fouleront donc la pelouse de la très moderne Lviv Arena, érigée en 2011 en vue d'accueillir trois rencontres de l'Euro 2012. Avec son architecture extérieure futuriste et ses sièges tous peints en jaune et bleu, l'enceinte peut accueillir jusqu'à 34.915 spectateurs, ce qui en fait la quatrième du pays en termes de capacité, derrière Kiev, Donetsk et Kharkiv. Mais combien seront-ils ce lundi dans les travées? Lors du premier Ukraine - Luxembourg du 14 juin 2015, ils étaient 21.635.