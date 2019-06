Le tirage au sort du premier tour qualificatif de la Ligue des champions aura lieu ce mardi à Nyon. Tête de série, le F91 Dudelange en sait désormais un peu plus sur ses potentiels rivaux. Le Fola et la Jeunesse aussi.

Les cinq adversaires potentiels des Luxembourgeois

Christophe NADIN Le tirage au sort du premier tour qualificatif de la Ligue des champions aura lieu ce mardi à Nyon. Tête de série, le F91 Dudelange en sait désormais un peu plus sur ses potentiels rivaux. Le Fola et la Jeunesse aussi.

Seize têtes de série, seize autres équipes en face. Le choix était assez large pour Dudelange qui attend fiévreusement le nom de son adversaire pour ce premier tour en aller-retour les 9 ou 10 juillet et une semaine plus tard.

Ils ne sont désormais plus que cinq à pouvoir barrer la route au champion national grand-ducal. L'UEFA a en effet classé Dudelange dans le pot 2 en compagnie de quatre autres têtes de série que sont le Celtic (ECO), Qarabag (AZE), Sheriff Tiraspol (MDA) et le Slovan Bratislava (SVK).

Les adversaires potentiels sont donc La Vallette, le champion maltais, Sarajevo (BIH), Sutjeska (MNE), Partizani (ALB) et Saburtalo (GEO).



La Jeunesse et le Fola sont aussi fixés en Europa League (11 et 18 juillet). Le club doyen est tête de série dans le pot 6 et peut rencontrer Chikhura Sachkhere (GEO), Rīgas (LET), Honvéd Budapest (HUN), Makedonija Skopje (MKD) ou Radnik Bijeljina (BIH).

Les Bianconeri figurent dans le groupe 3 et ne sont pas tête de série. Ils peuvent hériter de Tobol Kostanay (KAZ), Kukësi (ALB), FC Steaua Bucarest (ROU), Čukarički (SRB) ou Maccabi Haifa (ISR). Le Progrès, lui, connaît déjà son adversaire depuis quelques jours.

Faites vos jeux!