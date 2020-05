Qualifiés pour la deuxième phase de l'Euro2020 en ligne, Gianluca Di Marco et Steve Wissmann, les deux représentants de la FLF, retrouvent la compétition ce week-end. Le Monténégro sera leur premier adversaire samedi.

Les choses sérieuses débutent pour les Roud Léiwen 2.0

(DH) - Crise du covid-19 oblige, la compétition en ligne eEuro2020 qui devait se tenir en parallèle avec le Championnat d'Europe de football a été retardée, mais, contrairement au tournoi continental, elle aura bien lieu les 23 et 24 mai prochains. Qualifiés après la phase éliminatoire, @Golf_Rrrrracer (Gianluca Di Marco) et Tristaan89 (Steve Wissmann), les deux représentants luxembourgeois, défendront les couleurs du Grand-Duché.

Le Monténégro sera leur premier adversaire, le samedi 23 mai, à 14h. Ils rencontreront ensuite soit la Croatie, soit les Pays-Bas, selon le résultat de leur entrée en matière, à 15h30 ou 18h30. Un match dit de «tie break» pour déterminer le duo qui poursuivra les qualifications se jouera à 21h30.

Le lendemain, le dimanche, le 24 mai, la phase éliminatoire reprendra avec les quarts et demi-finales, entre 11h et 16h. La finale de ce premier format de tournoi sera disputée à 18h15. Et elle est à suivre en streaming sur les chaînes Facebook et Youtube de la FLF.

Pour rappel, les affrontements décisifs devaient initialement se disputer à Londres, dans l'antre de Wembley, mais la crise sanitaire a fait vaciller toutes les compétitions sportives. Certaines ne s'en sont pas encore relevées, d'autres, à l'image de la Bundesliga, ont repris leur cours, sans supporters toutefois.

L'Euro2020 de esport a lui aussi failli être impacté. En effet, Konami, l'éditeur d'eFootball PES 2020, la base de la compétition sur console, a dû revoir ses plans et la société japonaise a retardé la mise à jour gratuite qui était initialement prévue le 30 avril. Elle devrait être effective avant le «vrai» Championnat d'Europe, mais pas avant l'année prochaine puisqu'il a été repoussé à 2021.



