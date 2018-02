Le circuit Het Nieuwsblad lance ce samedi la période des classiques flandriennes. Jempy Drucker et Alex Kirsch sont dans les starting blocks avant de vivre six semaines particulièrement intenses.

Les choses sérieuses commencent pour le duo Drucker-Kirsch

Eddy Renauld Christine Majerus et Chantal Hoffmann sont également attendues au départ de la course des dames.

Le WorldTour est de retour en Europe ce samedi avec la 73e édition du Omloop Het Nieuwsblad, une épreuve qui marque également l'ouverture de la saison en Belgique. Un moment toujours attendu avec une certaine impatience par les «Flahutes» dont font partie Jempy Drucker et Alex Kirsch. Les deux Luxembourgeois abordent ce rendez-vous dans les meilleures dispositions.



Forfait fin janvier à l'occasion du GP La Marseillaise, Alex Kirsch a enchaîné depuis avec l'Etoile de Bessèges, La Provence et le Tour du Haut-Var. «J'ai suivi à peu près le même programme que l'an passé, je voulais travailler l'endurance et le rythme sans stress. Je n'ai pas réussi de résultat intéressant mais à mes yeux, le plus important était de retrouver de bonnes sensations et c'est le cas», avance le coureur de WB Aqua Protect qui est notamment passé à l'attaque le week-end dernier.



«Comme le profil des deux étapes ne m'était pas favorable, je me suis mis au service de l'équipe en intégrant l'échappée. J'avais l'impression d'avoir besoin de faire une heure à bloc comme cela se passe dans les classiques. Je me suis rassuré.» Contrairement à l'année dernière, Kirsch ne doublera pas Nieuwsblas-Kuurne. «L'an dernier, j'ai enchaîné Nieuwsblad, Kuurne et le Samyn qui avait lieu le mercredi. J'ai ressenti un coup de fatigue par la suite. Cette année, il y a un jour de moins de récupération comme le Samyn se déroule mardi. Et comme le Nieuwsblad me correspond mieux que Kuurne, la décision a été prise rapidement.»

Jempy Drucker, par contre, sera bien au départ des deux épreuves. A l'instar de Kirsch, il a également choisi le soleil mais il a migré un peu plus à l'est avec le Tour de Dubaï et le Tour d'Oman pour lancer sa saison. Deux épreuves qui lui ont permis d'arriver au départ de Gand dans de bonnes dispositions malgré un coup de chaud à Oman. «Tout s'est bien passé lors des trois premiers jours mais lors de la dernière étape, il n'y avait plus rien dans le réservoir. Je me suis posé quelques questions sur mon état de forme mais tout va bien. Mercredi, j'ai effectué une longue sortie et j'ai hâte que les vraies courses commencent.»

Alex Kirsch s'aligne ce samedi mais ses pensées sont tournées vers le GP Samyn où il s'était classé deuxième l'an dernier. Photo: Serge Waldbillig

Un air de Ronde

La nouveauté de cette édition 2018 concerne le parcours avec une arrivée à Meerbeke après 196,2 km dont le final du Tour des Flandres 2011, soit les 60 derniers km, avec les ascensions du mur de Grammont et du Bosberg mais aussi le secteur pavé du Haaghoek. Une nouveauté pour Kirsch. «La reconnaissance de mercredi était intéressante. C'est aussi important pour les courses qui vont suivre où nous allons prendre les mêmes routes même si l'approche sera différente. Pour en revenir à ce changement de tracé, le final est plus dur et cela me convient mieux, le placement est plus facile. Avec l'ancien tracé, c'était plus compliqué pour les petites équipes d'être bien placées avant les difficultés.»



Un changement qui devrait favoriser les plans de WB Aqua Protect. «Le plus important pour notre équipe et les sponsors, c'est d'intégrer l'échappée matinale. Il faut être réaliste, on ne joue pas la victoire ni le top 5. A la limite le Top 10 mais ce sera compliqué», précise Kirsch qui aura un statut de coureur protégé au côté de Maxime Vantomme.

La BMC de Drucker ne débarque pas dans l'inconnu au contraire. Si aucune reconnaissance n'était au menu de Greg Van Avermaet et de ses équipiers cette semaine, le champion olympique a tout de même repéré les lieux en janvier avec notamment son équipier luxembourgeois. «Le déroulement de la course risque de changer, le final est plus sélectif et la décision finale devrait se faire avec l'enchaînement Grammont-Bosberg. J'ai le sentiment qu'un petit groupe va tenter de sortir dans les 50 derniers kilomètres, il faudra être attentif», estime le champion national du contre-le-montre qui sera au service de son leader.



Le départ sera donné au Kuipke de Gand, à 11h35 avec au programme 13 côtes et quelques secteurs pavés.

Christine Majerus est de retour sur la route après sa 4e place aux Mondiaux de cyclo-cross. Photo: cyclingpix.lu

Le retour de Majerus, Hoffmann incertaine



A côté du duo Drucker-Kirsch, on retrouvera également au départ du Nieuwsblad dames Christine Majerus et Chatal Hoffmann. Quatrième des Mondiaux de cyclo-cross à Valkenburg début février, la Cessangeoise replonge déjà dans le grand bain. A l'instar de la saison dernière, elle s'alignera dans un rôle d'équipière au sein de Boels-Dolmans. La situation est un peu différente pour Chantal Hoffmann. Malade durant la semaine, la Luxembourgeoise de l'équipe Lotto prendra sa décision sur sa participation ce vendredi.



A noter encore que pour la première fois de son histoire, les départs de la course messieurs et dames se feront à partir du même endroit. Les 24 équipes filles s'élanceront à partir de 11h43 pour 122,1 km de course donc 8 côtes et 3 zones pavées. A noter encore que les 48 derniers kilomètres seront identiques au parcours des hommes.