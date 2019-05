Arrivé en juillet du côté de Hobscheid, Andy Schumann n'y sera resté qu'une seule saison comme entraîneur principal. Sixième de l'opus 2018-2019 en Division 1, série 1 avec 35 points, Äischdall devra désormais lui trouver un remplaçant.

Les chemins d'Andy Schumann et d'Äischdall se séparent

(AF). - Avant la saison, l'Alliance Äischdall n'avait pas d'objectif sportif prononcé. La philosophie du club est de faire jouer et évoluer des jeunes de la région et de tenter d'en tirer le maximum. Le poste d'entraîneur n'échappait pas à cette règle. Francesco Controguerra parti du côté de Kehlen, c'était Andy Schumann qui le remplaçait. L'ancien joueur de BGL Ligue, alors âgé de 30 ans, était à l'aube d'une première véritable expérience en tant qu'entraîneur.



Dans une Division 1 Série 1 extrêmement homogène, il s'en est tiré avec une sixième position et 35 points. L'Alliance possédait les avantages et les inconvénients d'une équipe très jeune. Capable du meilleur comme du pire, c'est la constance qui lui aura fait défaut dans la course à la Promotion d'Honneur. Mais avec cette sixième place, l'essentiel était assuré.

Finalement cette première saison à la tête de l'Alliance allait également être la dernière. En effet, Andy Schumann ne sera plus l'entraîneur du club fusionné pour l'exercice 2019-2020. Le technicien n'a pas souhaité justifier son choix. Il n'exclut rien pour la saison prochaine. Joueur, entraîneur, voire une année sabbatique... Le nom de son successeur n'a pas encore été dévoilé.