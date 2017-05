L'Eschois Rodrigues conserve la tête du classement à l'issue de la 25e journée de compétition qui a été marquée par le triplé de Hamed Diomande contre Rodange.

A noter également les doublés réalisés par Pomponi (Hostert), Gasapar (Mertert-Wasserbillig), Ndour (Mamer) et Kadrija (Etzella).



19 buts: Rodrigues (US Esch)

18 buts: -



17 buts: El Guerrab (Rodange), Rougeaux (Hostert)

16 buts: -

15 buts: Desevic (Hostert/Mamer) +1, Sully (Norden)



14 buts: Pomponi (Hostert)+2

13 buts: -

12 buts: Kadrija (Etzella) +2

11 buts: Neves (Sandweiler)

10 buts: Gaspar (Mertert-Wasserbillig) +2, L. Gomes (US Esch)

9 buts: Mauger (Swift), Novic (Etzella) +1, Sampaio (Sandweiler)

8 buts: Boulahfari (Rodange), Dauphin (Swift), Ndour (Mamer) +2, Verbist (Wiltz) +1.

7 buts: Bacari (Bissen), Bidon (Etzella), Holtz (Etzella) +1, Smigalovic (Etzella) +1, Van Waas (Mamer).

6 buts: Abdullei (Grevenmacher) +1, Cruz (Bissen), Manaia (Sandweiler), Piskor (Mondercange), D. Stumpf (Hostert), Zéwé (Rodange) +1.

5 buts: Andres (Mamer/Swift)+1, Aliu (CSG), Correia (Swift), Dervisevic (Grevenmacher) +1, Erivelton (Wiltz), C. Evertz (Wiltz), Hornuss (Rodange), Ndiaye (Sandweiler), Okeke (Mertert-Wasserbillig +1, Pereira (Norden) +1, Pott (Mertert-Wasserbillig), Portal (Bissen), Ramdedovic (Rodange), Sangare (Sandweiler).

4 buts: Aribi (Hostert), Avdusinovic (Swift), Bei (Mondercange), Buchheit (Mertert-Wasserbillig), Cunha (Mamer), Del Bene (Sandweiler), De Matos (Mertert-Wasserbillig), Dione (US Esch), Dongala (Norden), Feik (Beggen), Knis (Hostert) +1, Teixeira (Beggen), Viana (US Esch) +1.

3 buts: Bahovic (Rodange), Cosic (Wiltz), Diomande (Swift) +3, Do Rosario (Bissen), Drif (Hostert), Guerra (Hostert), Hégué (Swift), Keita (Wiltz), Kopecky (Norden), Peters (Etzella), Lopes (Mamer) +1, Médri (US Esch), Oliveira (Mondercange), Roggendorf (Mertert-Wasserbillig), Sehovic (Mertert-Wasserbillig), Swistek (Swift), Wang (Hostert).

2 buts: Alili (Norden), Andrade (Sandweiler), Aquaro (Beggen), Bonnet (Grevenmacher), Catic (Etzella), Carvalho (US Esch), Chiche (Swift), Civic (Wiltz), Da Graça (US Esch), Demeyer (Beggen), Dias (US Esch), Dog (Rodange), Dos Santos (Bissen), Eduardo (US Esch), Fehlen (Swift), Fullenwarth (Hostert), Gonçalves (CSG), Heintz (Norden), Hoffmann (Wiltz), Jans (Norden), Kips (Etzella), Krings (Mertert-Wasserbillig), Majeres (Norden), Marques (US Esch), Marras (Swift) +1, Martin (Mondercange), Mersch (Wiltz), Moos (Wiltz), Ntabala (Mamer), Nurkovic (Norden), Ontiveros (CSG), Onwuzurumba (Wiltz), Pauly (Norden), Pires (Beggen), Reuland (Mertert-Wasserbillig), Rocha (Beggen), Rolandi (Rodange), Rozier (Rodange), Sözen (Grevenmacher), Tönges (Mertert-Wasserbillig), Twimumu (Sandweiler), Vieira (US Esch), Yao (Rodange).

1 but: Afoun (Mondercange), Akangay (US Esch), Albanese (Swift), Alverdi (Rodange), Alves (Bissen), Amadei (Mondercange), Angelsberg (Beggen), Augusto (Etzella), Baizidi (Mondercange), Balota (Grevenmacher), Bisevac (Rodange), Brzyski (Grevenmacher), Campos (Bissen), Costa (Bissen), Coutinho (Sandweiler), Da Silva (Beggen), Duracak (Mamer) +1, Edjongo (Swift), Ferreira (US Esch), Fortes (Beggen), Gaspar (Grevenmacher), Gonçalves (Bissen), Gonzales (Wiltz), Kintziger (Mondercange), Lebresne (Mondercange), Leduc (Mondercange), Makiadi (Grevenmacher) +1, Martins (Etzella), Marxen (Mamer), Mendes (Bissen), Mendes (Mamer), Mura (Hostert), Nguyen (Mondercange), Nguyen (Mamer), Okenna (Wiltz), Peixoto (US Esch), Rizvani (Mamer), Sehovic (Mertert-Wasserbillig), Sène (Beggen), Silva (Beggen), Simoes (Beggen), C. Stumpf (Hostert), Tagbo (Beggen), Tavares (Sandweiler), Tapé (Rodange), Troncao (Beggen), Weiles (Norden), Weirig (Sandweiler), Zydko (Mondercange).