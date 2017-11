Le doublé de Perez a permis à Differdange de retrouver des couleurs. N'Diaye a lui remis son équipe de la Jeunesse sur les bons rails. Les seconds couteaux vont pouvoir profiter de la suspension de Karapetian (Progrès) pour revenir.

Le classement après la 10e journée

13 buts: Karapetian (Progrès)

8 buts: Cissé (Titus Pétange), N'Diaye (Jeunesse) +1, Perez (FCD03) +2

7 buts: Hadji (Fola), Jahier (Racing)

6 buts: Drif (Hostert), Sinani (F91), Turpel (F91) +1

5 buts: Almeida (FCD03), Banza (Titus Pétange), Er Rafik (F91), Mokrani (RM Hamm Benfica) +2, Seydi (Fola) +1, Shala (Racing) +1, O. Thill (Progrès)

4 buts: Bettmer (FCD03), Kyereh (Jeunesse) +1, Lascak (Rosport), Menaï (Rodange), Stolz (F91) +1, S. Thill (Progrès) +1, F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Crnomut (Mondorf), Da Mata (RM Hamm Benfica), Françoise (Progrès), Hartmann (Rosport) +1, Karayer (Progrès), Kurz (Rosport), Pomponi (Hostert) +1, Schulz (Strassen) +1

2 buts: E. Agovic (Strassen), Amri (FCD03), Bekkouche (Mondorf), Boulahfari (Rodange), Dallevedove (Fola), El Guerrab (Rodange) +1, Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Jager (Strassen), Ketlas (Mondorf), Lopes (Fola), Medri (US Esch), Nabli (Mondorf), Pokar (F91), Sinani (Mondorf) +1, D. Stumpf (Hostert) +1, Touré (Mondorf)

1 but: Adler (Jeunesse), Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bernard (Fola), Bojic (Titus Pétange), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange) +1, E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Cruz (F91), Da Mota (Racing), Delgado (Jeunesse), A. Dervisevic (Hostert) +1, De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), Dos Santos (Strassen), Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch) +1, Ibrahimovic (F91), Kirch (Fola), Klapp (Fola), Lapierre (Jeunesse), Malget (F91), Mélisse (Dudelange), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Nakache (Racing) +1, Osmanovic (Racing), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Rani (US Esch), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen), Saiti (Fola), Schneider (Progrès), Silaj (Titus Pétange), Soares (Jeunesse), Souto (RMHB), Steinbach (Jeunesse), Stumpf (Jeunesse), Suarez (Fola), Teixeira (RM Hamm Benfica) +1, Todorovic (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), G. Yao (Rodange), Yéyé (FCD03)