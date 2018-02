Reprise en fanfare pour le buteur differdangeois Nicolas Perez auteur d'un triplé contre l'US Esch et qui revient à deux longueurs de Alexandre Karapetian. Ryan Klapp, lui, a aussi vu triple dans le derby à la Frontière.

Le classement à la trêve

13 buts: Karapetian (Progrès)



11 buts: Perez (FCD03) +3

9 buts: Jahier (Racing), N'Diaye (Jeunesse), Turpel (F91) +2

8 buts: Cissé (Titus Pétange), Hadji (Fola), Perez (FCD03)

7 buts: Er Rafik (F91)



6 buts: Drif (Hostert), Kyereh (Jeunesse), Mokrani (RM Hamm Benfica), Schneider (Progrès), Seydi (Fola), Sinani (F91),

5 buts: Almeida (FCD03), Banza (Titus Pétange), Karayer (Progrès), Pomponi (Hostert), Shala (Racing), O. Thill (Progrès)

4 buts: Bettmer (FCD03), Crnomut (Mondorf) +1, Françoise (Progrès), Hartmann (Rosport) +1, Ketlas (Mondorf), Klapp (Fola) +3, Lascak (Rosport), Menaï (Rodange), Nabli (Mondorf) +2, Nakache (Racing) +1, Stolz (F91), S. Thill (Progrès), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Basic (Titus Pétange), Bekkouche (Mondorf), Boulahfari (Rodange), Da Mata (RM Hamm Benfica), Kurz (Rosport), Medri (US Esch) +1, Pokar (F91), Schulz (Strassen), Touré (Mondorf)

2 buts: E. Agovic (Strassen), Amri (FCD03), Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert) +2, Bukvic (RMHB) +1, Dallevedove (Fola), Dos Santos (Strassen), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (F91), Jager (Strassen), Lopes (Fola), Mersch (Fola), Runser (Strassen) +1, Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse), D. Stumpf (Hostert), Stumpf (Jeunesse) +2, Teixeira (RM Hamm Benfica), Todorovic (Jeunesse) +1

1 but: Adler (Jeunesse), Bahovic (Rodange), Bartsch (Rosport), Bastos (FCD03), Battaglia (Hostert), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Cruz (F91), Da Mota (Racing), Delgado (Jeunesse), A. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Gashi (Titus Pétange) +1, Guerra (US Esch), Jordanov (F91), Kirch (Fola), Lapierre (Jeunesse), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Martins-Suarez (Fola), Mélisse (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mura (Hostert) +1, Mutsch (Progrès), Osmanovic (Racing), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Rani (US Esch), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Saiti (Fola), Siebenaler (FCD03) +1, Silaj (Titus Pétange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Vandenbroeck (Differdange), Wang (Hostert), Watska (Progrès), G. Yao (Rodange), Yéyé (FCD03)