Alexandre Karapetian passera les fêtes de fin d'année en tête du classement des buteurs. L'attaquant du Progrès devance de quatre buts le duo Jahier-N'Diaye.



Une seule rencontre de la 11e journée a pu se disputer samedi. Le Progrès s'est imposé sur la pelouse de Rodange (4-0), avec un doublé de Mike Schneider, avant que les chutes de neige ne viennent contrarier le bon déroulement des matches du dimanche 10 décembre.



Le classement à la trêve



13 buts: Karapetian (Progrès)

9 buts: Jahier (Racing), N'Diaye (Jeunesse)



8 buts: Cissé (Titus Pétange), Hadji (Fola), Perez (FCD03)

7 buts: Er Rafik (F91), Turpel (F91)

6 buts: Drif (Hostert), Kyereh (Jeunesse), Mokrani (RM Hamm Benfica), Schneider (Progrès) +2, Seydi (Fola), Sinani (F91),

5 buts: Almeida (FCD03), Banza (Titus Pétange), Karayer (Progrès) +1,Pomponi (Hostert), Shala (Racing) , O. Thill (Progrès)

4 buts: Bettmer (FCD03), Françoise (Progrès) +1, Ketlas (Mondorf), Lascak (Rosport), Menaï (Rodange), Stolz (F91), S. Thill (Progrès), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Basic (Titus Pétange), Bekkouche (Mondorf), Boulahfari (Rodange), Crnomut (Mondorf), Da Mata (RM Hamm Benfica), Hartmann (Rosport), Kurz (Rosport), Nakache (Racing), Pokar (F91), Schulz (Strassen), Touré (Mondorf)

2 buts: E. Agovic (Strassen), Amri (FCD03), Bojic (Titus Pétange), Dallevedove (Fola), Dos Santos (Strassen), El Guerrab (Rodange), Franzoni (FCD03), Gaspar (Rosport), Heinz (Rosport), Ibrahimovic (F91), Jager (Strassen), Lopes (Fola), Medri (US Esch), Mersch (Fola), Nabli (Mondorf), Sinani (Mondorf), Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica)

1 but: Adler (Jeunesse), Bahovic (Rodange), Bartsch (Rosport), Bastos (FCD03), Battaglia (Hostert), Bernard (Fola), Bernardelli (Racing), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), Caron (Differdange), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Cruz (F91), Da Mota (Racing), Delgado (Jeunesse), A. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Dog (Rodange), Feltes (Rosport), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Jordanov (F91), Kirch (Fola), Klapp (Fola), Lapierre (Jeunesse), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Martins-Suarez (Fola), Mélisse (Dudelange), Muharemovic (Fola), Mutsch (Progrès), Osmanovic (Racing), Peters (Hostert), Portier (Jeunesse), Rani (US Esch), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Saiti (Fola), Silaj (Titus Pétange), Souto (RMHB), Stumpf (Jeunesse), Suarez (Fola), Todorovic (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), Wang (Hostert), Watska (Progrès), G. Yao (Rodange), Yéyé (FCD03)